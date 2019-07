Página

1 de 2

¿Qué es la ciática y por qué nos duele?

Cómo cuidarnos de padecer este dolor

Posturas y remedios que ayudan a prevenirla

Conforme pasan los años nos vamos haciendo más sensibles a ciertos dolores, y no cabe duda que el dolor de ciática es uno de los primeros síntomas que indican que ya no somos tan jóvenes como pensamos. Se trata de una molestia que puede ser leve, pero que también puede llegar a causar incapacidad para realizar ciertos movimientos. De no tratarse, podría afectarnos gravemente en otros órganos de nuestro cuerpo, llegando a ocasionar en los casos más graves incontinencia urinaria o intestinal.

La ciática, también llamada neuritis ciática, es un conjunto de síntomas que afectan al nervio ciático que suele ocurrir cuando hay una compresión en las raíces de los nervios ciáticos; dicha compresión se puede manifestar como un dolor que se irradia desde la espalda baja, pasando por los glúteos, hasta llegar a las piernas.

También puede ocurrir debido a una lesión previa o a la postura que tomamos al momento de realizar ciertas actividades, o por el embarazo, cuando el útero presiona el nervio ciático y la compresión vertebral ocasiona cambios posturales.

¿Por qué me duele el nervio ciático?

Se ha encontrado que las personas más propensas a presentar este padecimiento son los hombres de entre 30 y 50 años.

Afortunadamente, se ha encontrado que muchos de los malestares ocasionados por el nervio ciático son de origen auto infligido; esto quiere decir que hábitos como permanecer mucho tiempo de pie, o sentarse con la billetera en el bolsillo trasero.

Sin embargo, la buena noticia es que este dolor es uno que podemos prevenir y que, de presentarlo, podemos ir disminuyendo poco a poco hasta lograr encontrar una postura que beneficie a nuestro cuerpo y lo libere de sufrir este tipo de molestias relacionadas con la ciática.