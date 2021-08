Por otra parte, la jefa del organismo de derechos humanos de la ONU dijo tener informes fidedignos de “ejecuciones sumarias” y restricciones a las mujeres en zonas bajo control del Talibán, cuando falta una semana para que se consume el retiro de las fuerzas estadounidenses, informó The Associated Press .

Talibán advierte que 31 de agosto es una “línea roja”

Burns viajó a Kabul el lunes, donde se reunió con Abdul Ghani Baradar. No se dieron a conocer detalles de sus conversaciones. El diario The Washington Post tuvo la primicia de la reunión de Burns con Baradar. El funcionario estadounidense confirmó el informe bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a informar a la prensa.

Los líderes del Grupo de los Siete tenían previsto reunirse más tarde el martes para abordar la incipiente crisis de refugiados y el colapso del gobierno afgano. También se esperaba un regateo sobre si la retirada completa de las tropas estadounidenses podría ampliarse más allá de final de mes para dar más tiempo a evacuar a personas desesperadas por marcharse. Miembros del gobierno estadounidense se han negado a concretar si la extensión es probable o siquiera posible, ya que un portavoz talibán ha advertido que el 31 de agosto es una “línea roja”, y ampliar la presencia estadounidense “provocaría una reacción”.