En el video, con duración de un minuto y medio, el cantante venezolano reveló lo siguiente ante su separación: “Tengo que confesarles y ser sinceros con todos ustedes, yo la respeté a ella como esposa y respeté mi hogar también. Y bueno, no estamos juntos como pareja desde hace un año, ¿Okay? Yo quiero que sepan eso”.

Sin embargo, y a pesar de estos rumores, los cuales los estuvieron”persiguiendo” desde hace meses, no fue hasta el pasado primero de septiembre cuando mediante sus redes sociales, Chyno Miranda y Natasha Araos decidieron declarar públicamente que estaban en su proceso de separación.

Vaya que las cosas para el cantante Chyno Miranda no parecen ir mejorando conforme pasa el tiempo, y es que después de haber pasado por múltiples problemas de salud que se derivaron tras contagiarse de COVID-19, a los siguientes meses también se separó de su pareja Natasha Araos en medio de una polémica, en donde se afirmaba que la también venezolana lo trataba mal.

Gran sorpresa que se llevaron los seguidores y fanáticos de Chyno Miranda después de que el cantante publicara un video de él a las 2 de la mañana mientras aparecía fumando, clip que dicho sea de paso fue borrado pero que no impidió que los usuarios en redes sociales se molestaran con el venezolano, advirtiéndole que en su condición debería de cuidar más su salud.

Y es que a pesar de que este clip fue eliminado a los pocos minutos, eso no impidió que seguidores y fanáticos del cantante se mostraran molestos e incluso preocupados, ya que afirmaban que el cantante no estaba en condiciones de salud para estar fumando, ya que puede ser contraproducente para su salud y recuperación.

Tras esta impactante noticia, la cual no fue sorpresa para otros, las cosas no parecieron ir mejorando, ya que después de anunciar que se había separado de su esposa desde hace ya un año, justo a los pocos meses de haber enfermado, Chyno encendió las alarmas debido a un video publicado por él mismo a las dos de la mañana.

Al pie del imagen, el cual ya cuenta con más de 7 mil reproducciones a horas de ser compartido, la periodista Mandy Fridmann escribió el siguiente mensaje, preguntándose a qué se refería el integrante del dúo Chyno y Nacho: “El video que @chynomiranda subió a las 2 am de esta madrugada y luego borró, ¿qué estaba ‘sabroso de pana’? Y ¿Por qué lo borró?”

A pesar de que no se sabe qué estaba fumando, muchos seguidores atribuían que se trataba de marihuana, e incluso varios de ellos se mostraron molestos con el cantante, ya que consideraban que su salud ya no estaba apta para estar fumando, además de que podía ser muy contraproducente para su recuperación después de los múltiples problemas que tuvo tras contagiarse de COVID-19 el año pasado.

“Por eso anda todo doblado, y luego dicen que es culpa del COVID”, “Yo creo que está sumergido en vicios, yo veo que luego de eso actúa distinto”, “Pobre muchacho, es una situación que da tristeza! Más allá de que si la Natacha sea la bruja del cuento o no, o si fue el quien puso el cuerno, acá lo que importa es que Chyno tiene un estado de salud precario y cuando la salud no está completa, ¡nada somos! Ojalá reciba la ayuda que necesite y sobre todo se deje rodear de gente que lo ayude de verdad”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la publicación de la periodista Mandy Fridmann.

“Tal vez es terapéutica”

Por otra parte algunos seguidores se preguntaron si realmente su esposa, Natasha Araos, era “la mala” como muchos dijeron: “Todos atacan a la esposa pero nadie sabe todo lo que ella se ha tenido que aguantar callada, si este chamo fuma marihuana no lo hace desde ahorita si le ha sido infiel tampoco por el hecho de estar casados y haya enfermado no quiere decir que la mujer tenga que estar a su lado porque cuando estaba jod…. no pensó en ella ni en su familia”.

Otros comentaban que podría ser algo de cuestión de salud: “Quizá se está fumando la marihuana terapéutica”, “Aquí en EEUU está permitido fumar cannabis por situación de salud, no podemos juzgar”, fueron otros de los puntos de vista de varios usuarios, ¿Qué será lo que está pasando en realidad con Chyno Miranda? PUEDES VER EL VIDEO QUE PUBLICÓ CHYNO A LAS DOS DE LA MAÑANA AQUÍ