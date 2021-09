Los rumores de separación, surgieron cuando la pareja anunció que Chyno había pasado por la COVID-19 y una fuente cercana a la pareja había anunciado que Natasha se había distanciado del cantante venezolano en este proceso; poco después, en una entrevista que concedieron hace pocos meses y ellos habían asegurado que todo estaba bien. Tal parece que no fue así.

"Hola, mi gente. Feliz día, quiero aprovechar para agradecerles a todos, por sus mensajes, por sus oraciones y los miles de mensajes que me llegan a diario, gracias de corazón", mencionó el cantante venezolano al inicio del video sin rebelar el verdadero motivo por el cual habían decidido publicar el clip.

"Así es, igualmente está parte del video me da mucho sentimiento, porque tengo que confesarles y ser sinceros con todos ustedes, yo la respeté a ella como esposa y respeté mi hogar también.", mencionó Chyno dejando en claro que no había incurrido a algún hecho faltoso y que se entristecía de dar la noticia.

Y como en cualquier proceso de separación, el matrimonio aclaró que no hubo ninguna infidelidad por parte de él, ni mucho menos faltas de respeto. Por esa razón, el cantante vio necesario aclarar que entre ellos prevalecía el respeto y que nunca se había llegado a cometer alguna falta y que pudiera llegar a perjudicar su relación.

“No estamos juntos como pareja”

Ante la presión que la prensa, medios de espectáculo y redes sociales había hecho con la pareja, no quedó más remedio que aceptar que ellos estaban separados. Los rumores comenzaron a surgir hace un par de meses, cuando se dio a conocer que supuestamente ‘Tashie’ no había estado con Chyno en la peor época de su vida, hablando en cuestión de su salud y que sería la razón de su separación.

“Y bueno, no estamos juntos como pareja desde hace un año, ¿Okay? Yo quiero que sepan eso.”, confesó Jesús en el video que compartieron en redes sociales. Tal parece que el cantante aún no quería revelar su separación y tras meses de rumores, ambos no soportaron quedarse callados y prefirieron hablar de los hechos.