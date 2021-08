Con rostro serio, Nacho Mendoza confesó que en este momento está esperando que su compañero y amigo, Chyno Miranda, se siga recuperando de su enfermedad, aparte de dejar muy en claro que él no tiene permiso alguno de hablar por él.

“Obviamente, no es el mismo Chyno de antes, va en vía, creo, va en vía y hay mucha gente que está haciendo el esfuerzo titánico de ayudarlo y de volver a encontrarse con la persona que conocieron y que admiran desde siempre”, expresó el activista venezolano.

Por si faltara otra mala noticia, Nacho Mendoza confesó que en este momento no puede decir que nota a Chyno Miranda “totalmente recuperado”, pero siente que va bien, tomando en cuenta que no podía caminar ni podía hablar y hace poco estuvo cantando en el escenario de los Premios Juventud.

“A mí me hubiera encantado que este show del 22 de agosto lo hubiéramos hecho juntos. Para mí también es como un homenaje a él, dentro de todo, de alguna manera tengo ciertas palabras de motivación que quiero lanzar para él, para que cuando vea el concierto siga adelante también”, finalizó.

No pasó mucho tiempo para que seguidores de Chyno y Nacho reaccionaran a este video: “Nacho me caía mal, pero este comportamiento se nota lo buena gente que ha sido y eso mismo para eso están los amigos”, “Qué gran ser humano, eres un buen amigo, sigue apoyándolo, Dios te gratificará”.

“Se contagió de Covid-19, luego de eso padeció una neuropatía periférica y eso le causó a él una paralisis y severos y continuos dolores, y todavía está en un proceso de rehabilitación”, a lo que el consejero espiritual dijo que no hay que echarle la culpa de eso al Covid-19. Aún habría más…

Después de dar la bienvenida a sus seguidores, y antes de entrar de lleno con la lectura de cartas, Niño Prodigio confesó que no estaba muy enterado sobre el estado de salud de Chyno Miranda, por lo que le pidió a una “doctora” que lo pusiera al tanto.

“Eso se llama brujería lo que él tiene. Dirán los doctores y le dan un término, pero eso me marca brujería, hechizo y viene de una mujer y una mujer cercana a él. Él tiene la muerte rondando y esta carta indica un final y un comienzo, vamos a verlo de esa forma”, comentó el experto en astrología y ocultismo.

Tras insistir en que el culpable del mal estado de salud del Chyno no es el Covid-19, Niño Prodigio preguntó por la fecha de nacimiento del cantante, así como su nombre completo: “Jesús Alberto Miranda Pérez. 15 de noviembre de 1984”.

Sin poder ocultar su preocupación por el integrante de Chino y Nacho, el consejero espiritual dijo que el cantante venezolano no es una persona mala, aparte que es una persona con muchos deseos de salir adelante, pero está rodeado de personas que han sido mal aconsejadas.

De nueva cuenta, Niño Prodigo aseguró que la muerte le está rondando a Chyno Miranda: “Y esta carta me indica brujería en hogar, en casa. En un futuro, él se va a levantar, pero veo tristeza, muchos enredos y muchas cosas que tienen qué ver con poder, con riqueza”.

Sin entrar en detalles, Niño Prodigio dio a entender que estas mismas personas habrían provocado la separación del dueto Chino y Nacho: “Nacho tiene un carácter fuerte y Chino es como un balance, pero él se rodeó de gente mal intencionada y que no lo están ayudando”.

Habría un “enredo” en la relación de Chyno Miranda y su esposa

Cuando nadie lo hubiera imaginado, Niño Prodigio mostró las cartas de una mujer y un diablo, lo que podría significar que habría un enredo entre Chyno y Natasha. El consejero espiritual preguntó si ella se dedicaba a la música.

“Ella algún día va a cantar. Hay mucho enredo, muchas cosas alrededor, mucha gente, para mí no hay nadie bueno ni malo en esta vida y a ella no la veo como una persona mala, pero veo que ella quiere tomar el mando, opinar y meterse en lo que no tiene que meterse”.