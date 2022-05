Fans de Chyno Miranda siguen preocupados por él

Vieira Vidente da a conocer la verdad sobre el estado de salud del cantante venezolano

“Que Dios haga su voluntad y que paguen quienes entregaron oscuridad en su vida”, dicen algunos usuarios Tras haberse contagiado de coronavirus, que le dejó graves secuelas, el cantante venezolano Jesús Alberto Miranda Pérez, mejor conocido como Chyno Miranda, no ha podido recuperarse del todo, por lo que ahora, la reconocida psíquica Vieira Vidente da a conocer la verdad sobre su estado de salud luego de los constantes rumores por los que se teme lo peor. Fue hace apenas unos días que se encendieron las alarmas luego de que Nacho, su amigo y compañero en el dúo Chyno & Nacho, dijo en entrevista en el programa Hoy Día que el artista estaba “luchando por su salud”, aunque dio algunas esperanzas que no todos creyeron que fueran ciertas: “Va muy bien en su recuperación, incluso han estado notando cambios que antes no había”. ¿Qué es lo que está pasando en realidad con Chyno Miranda? Sin esperar mucho tiempo, Vieira Vidente comentó que, tras su primer tirada de cartas, ve a un hombre con dolor, una persona que está muy delicada con un cuervo encima de él, algo que no le gustó para nada: “Las cartas, mis ángeles y mis ancestros me están diciendo que él (refiriéndose a Chyno Miranda) está muy delicado de salud, más de lo que se dice en las redes, más de lo que muchos piensan”. “Ojalá me equivoque, yo siento que el cuerpo de él está aquí, pero su mente no. Está perdido, no está coherente, no está entre nosotros. Su alma ya no está con nosotros, no estoy diciendo, eso, sin embargo, esta carta me dice que hay una persona que está elevándose y la luz ya le está dando, como si ‘papá Dios’ lo estuviera esperando”, dijo la reconocida psíquica.

¿En espera de un milagro? En este video, disponible en su canal oficial de YouTube, Vieira Vidente no pudo ocultar su tristeza por todo lo que veía en sus cartas respecto a la salud de Chyno Miranda: “Yo no veo que él no esté ni caminando nuevamente”. Antes de continuar, la psíquica alertó a sus seguidores por lo que estaba a punto de revelar. “Veo a su familia y a su madre planeando, como engañando un poco al mundo al decir que ‘Chyno está bien, no es verdad que él no está con nosotros, no es verdad que él está muerto’, él sigue aquí, pero cuando nos den la mala noticia de que se nos fue, es porque ya él… va a pasar como lo de Vicente Fernández, que decían que estaba bien, va a pasar casi lo mismo”.

“Chyno Miranda se debe al público”, dice Vieira Vidente A punto de terminar con este video, que provocó todo tipo de reacciones, Vieira Vidente lamentó la situación por la que está pasando la familia de Chyno Miranda, pero no dudó en decir que el cantante venezolano se debe a su público: “Por respeto al público, deben de decir paso a paso cómo está Chyno”. “Ella (refiriéndose a la mamá del artista) ha querido aislarlo de todo para que él no recaiga en sustancias, pero se siente mal y no sabe qué hacer, Aquí hay un ‘amarre’ por medio de una mujer”, dijo la psíquica cuando nadie lo hubiera esperado y con eso terminó su lectura de cartas.

¿Una mujer le está haciendo daño a Chyno Miranda? Vieira Vidente responde… “Ella está haciéndole frente al mal, dándole la espalda al padre de su hijo”, mencionó la reconocida psíquica Vieira Vidente, que a pesar de no decir su nombre, se intuye que se refiere a Natasha Araos, exesposa del cantante y quien ha sido duramente criticada por haberlo dejado solo en estos momentos: “Aquí hay algo muy fuerte, algo que él no puede salir de eso, es más fuerte que él”. “No veo que dure de aquí a tres años, no lo siento así, no siento que él esté aquí, él está perdido, no puede poner de su parte si no puede. Él estaba luchando, pero no… Vamos a levantar a Chyno Miranda, que Dios le de más salud para que lo tengamos con vida más tiempo”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).