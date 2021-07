Chyno Miranda Premios Juventud: Algunos seguidores no les gustó el reencuentro

A través de la cuenta de Instagram de los Premios Juventud compartieron las imágenes del famoso reencuentro de los venezolanos, cuando interpretaron su tema “Mi niña bonita”. Inmediatamente los internautas se hicieron presentes en los comentarios para dejar su opinión.

“Yo vii Tan serio a Nachooo, sin energía en la presentación”, “Muy bonito el reencuentro, pero ya no son tan bonitos los premios ahora puro reguetón no me gustaron para nada”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que no les agradó mucho volver a ver este dúo de nueva cuenta.