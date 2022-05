El cantante Jesús Chyno Miranda no deja de preocupar a sus fanáticos. En medio del secretismo que hay de sus familiares, son muchas las especulaciones que se han hecho en torno a su salud. El intérprete de reguetón no tiene contacto con su público desde hace más de siete meses.

Las noticias sobre Chyno Miranda no dejan de preocupar pues ahora una nueva información ha asegurado que el cantante venezolano se encuentra en peligro. aparentemente una una familiar de él lo tiene bajo su custodia y no deja que sus amigos y familiares lo vean, ¿Qué pasará?

Chyno Miranda secuestrado prima: ¿Tiene mucho dinero?

El entrenador personal de Chyno Mirando fue el que platico con Chisme No like sobre la libertad del cantante. Los conductores tuvieron una larga conversación con el susodicho quien aseguro que la ex esposa, Natasha Araos, no lo cuido bien y por eso su enfermedad empeoró y se encuentra muy grave.

El conductor Javier Ceriani denunció que el rapero se encuentra secuestrado en Venezuela por su prima, quien se encuentra tomando total control de él. Ante esto surgió la duda de cuento es el patrimonio de Miranda, que de acuerdo con Infobae es de 15 millones de dólares, ¿La prima necesitará ayuda? VER VIDEO COMPLETO DE CHYNO SECUESTRADO