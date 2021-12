A lo que Natasha inmediatamente respondió: “¡Qué absurdo! Pero bueno, me estoy enterando por ti. Yo no veo cosas de chismes ni me interesa, no pongo mi energía en cosas de mala vibra y creo que ustedes en este mundo de las redes tendrían que hacer lo mismo”, dijo l exesposa del cantante.

ATACAN A NATASHA ARAOS POR DECIR QUE NO ESTA MUERTO

Inmediatamente los internautas se hicieron presentes en los comentarios, donde dejaron su opinión al respecto: “Si ya esa mujer aburre siempre se la dio de perfecta tanto espiritual como físicamente y ningunos somos perfectos aunque vivamos en un mundo por Instagram de que todo es bello, jaja!!! si ella según es feliz que se calle la boca un rato ya aburre”, dijo un usuario.

“Ella perdió toda credibilidad del público de Chino porque el famoso es el y no ella”, “Ahorita dice que no luego dice que si. No dijo nada, por dolor estos artistas ya no saben ni que hacer con su vidas”, “A la arpía de Natasha no le creo ni el padre nuestro. Con su cara de yo no fui”, fueron algunos comentarios de los usuarios. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .