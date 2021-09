A pesar de esos rumores ellos afirmaban que continuaban junto y que todo eran simples mentiras, no fue varios meses después que mediante sus redes sociales informaron a sus millones de seguidores que su relación se había acabado desde hace mucho, comentando que a pesar de eso continuaban unidos por el bien de su hijo Luca.

Y es que a pesar de que Chyno Miranda logró salir adelante, llegando triunfal a los escenarios tiempo después, las cosas no parecían marchar a la perfección, ya que tiempo después él y su ex pareja Natasha Araos se mantuvieron en el ojo público debido a las infinidades de rumores que apuntaban que ellos dos habían terminado su relación desde hace meses.

Vaya que las cosas no han estado marchando bien en la vida de Chyno Miranda, y es que desde que se infectó de COVID-19 a finales del año pasado, su estado de salud se ha visto fuertemente afectado debido a todas las enfermedades que se derivaron tras contagiarse, a tal grado de caer en un descanso en su carrera musical.

“Soy humano y cometo errores”: Tras anunciar su divorcio con Natasha Araos, el cantante venezolano, Chyno Miranda, manda un contundente mensaje a través de redes sociales y afirma que se mantendrá alejado por un momento del ojo púbico, ya que quiere enfocarse un poco en su salud mental y física, no sin antes dejar unas palabras para sus miles de fanáticos.

En un comunicado que publico en su cuenta de Instagram, Jesús Miranda inició con lo siguiente, comentando que todo lo que ha vivido ha sido muy complicado para él: “A todos ustedes que han estado conmigo en este proceso que no ha sido fácil y del que estoy poco a poco saliendo adelante y aprendiendo, quiero compartirles el momento en el que estoy”.

“Por eso, desde el fondo de mi corazón, ustedes, que han estado desde el comienzo de mi carrera me sigan apoyando a pesar de las tergiversaciones que se han hecho sobre mis asuntos personales y de salud, así como de los momentos en los que sin medir mi actuar envié un mensaje equivocado”.

“Quisiera que como parte de ese proceso en el que estoy puedan acompañarme y comprender todo lo que esto conlleva y significa, entre esas cosas, respetar mi decisión de mantener en privado mis asuntos personales y médico. Por lo mismo no daré ningún tipo de declaraciones al respecto y estaré alejado de mis redes sociales”.

En su contundente mensaje, Chyno Miranda comentó que así como todo él es humano y tiene equivocaciones y fallas de las cuales ya está trabajando, así como su pronto regreso a la música y a los escenarios: “Soy humano y como todos he fallado, por lo mismo me estoy dando la oportunidad de trabajar fuertemente para volver a los escenarios como el artista que ustedes conocen”.

“No estoy solo, los tengo a ustedes”; Chyno Miranda manda contundente mensaje a través de redes sociales

Para finalizar con su contundente mensaje, Chyno Miranda agradeció a su familia y fanáticos por todo el apoyo que ha recibido en estos momentos tan complicados para él: “Estoy pasando por una de las pruebas más difíciles que me he tenido que enfrentar y lo seguiré haciendo hasta encontrar mi estabilidad mental y física que es tan importante para todos”.

“No estoy solo, los tengo a ustedes y aunque esta batalla ha sido una de las más difíciles que me he podido enfrentar la voy a ganar como el guerrero que soy. Les pido paciencia y empatía para poder regresar a los escenarios y dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho”, finalizó el cantante Chyno Miranda en su comunicado a través de redes sociales. MENSAJE AQUÍ