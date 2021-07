Mamá de Chyno Miranda por fin rompe el silencio

Doña Alcira Pérez habla sobre la enfermedad y situación sentimental actual del cantante

“Les pido que oren por él, por su recuperación”, expresó en redes sociales

Luego de los dimes y diretes que se han suscitado tras la publicación de un video en las redes sociales de Chyno Miranda, donde quedó en evidencia su estado actual de salud, la mamá del cantante, doña Alcira Pérez, por fin rompió el silencio.

También, en estos últimos días, se ha asegurado que Natasha Araos ya no está junto al integrante del dúo Chino y Nacho, por lo que ha sido duramente criticada, pero ¿qué fue lo que dijo la mamá del cantante en su cuenta de Instagram?

“Les pido que oren por él, por su recuperación”: Alcira Pérez, mamá de Chyno Miranda

Con apenas 12 publicaciones, la más reciente publicada ayer, y con casi 20 mil seguidores, la mamá de Chyno Miranda subió una imagen en la que aparece junto a su hijo, a quien le dedicó un emotivo mensaje que él mismo se encargó de responderle: “Amén, cielo, vamos pa’lante”.

“Agradezco a todas las personas que me han escrito preocupadas por la salud de mi hijo Jesús Alberto, él es mi sol y sé que Dios no me lo va a abandonar. Les pido que oren por él, por su recuperación. Ya está decretado que va a salir airoso de ésta, seguirá de la mano de Dios. Mil gracias por su apoyo. Dios los bendiga”.