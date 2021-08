Surgen más detalles sobre la enfermedad de Chyno Miranda

Ahora, Vieira Vidente revela lo que pasa en realidad con el cantante venezolano

“Todo fue tan extraño que cayera enfermo de esa manera”, expresan usuarios ¡Agárrense! Luego de que se hiciera viral un video en redes sociales donde Chyno Miranda habla sobre la enfermedad que padece después de haberse contagiado de coronavirus, la psíquica Vieira Vidente revela lo que pasa en realidad con el cantante venezolano. Con el título “Chyno Miranda, lo que no saben de su enfermedad”, la vidente presentó un video en su canal oficial de YouTube, que a la fecha tiene más de 220 mil vistas, donde entra en más detalles sobre este hecho que ha impactado a los fans del integrante del dúo Chino y Nacho. Vieira Vidente revela lo que de verdad está pasando con Chyno Miranda Antes de empezar con la lectura de cartas, Vieira Vidente aclara que todo esto lo hace con mucho respeto, en este caso para Chyno Miranda, así como a sus seguidores, además de recordar que hace un año le había hecho una lectura muy especial. “Yo había dicho que sí él duraba hasta ciertos años era mucho, ya que yo no lo miraba bien, yo miraba que él se recuperaba y volvía a pararse de la cama, porque muchos recordamos que él no podía caminar y luego él volvía a caminar, pero miraba otra recaída más”.

“Mi predicción de Chyno Miranda fue acertada”: Chyno Miranda Vieira Vidente aseguró que, tristemente, su predicción de la situación que vive actualmente Chyno Miranda, fue acertada: “Cuando yo miré la foto hace días de él, y un pedacito de video que me mandaron, no miré nada bueno”, expresó la psíquica. “Las cartas, mis ángeles y mis ancestros me están diciendo que Chyno Miranda va de mal en peor. Estas dos cartas me están diciendo que hay una mujer detrás de él que le cierra las puertas: una mujer y las puertas cerrradas”, ¿a quién se referirá?

Chyno Miranda “no tiene voz ni voto” A continuación, la psíquica mostró una carta donde se observa claramente un barco y lo comparó con la situación actual del cantante venezolano, quien estaría tambaleándose, pero eso no sería todo, ya que él no tiene voz ni voto en lo que le está viviendo hoy en día. “Él no puede tomar sus propias decisiones. Aquí me está marcando que el sol había salido para Chyno Miranda nuevamente, pero tristemente aquí me salen daños en el medio. Los doctores podrán decir misa, él sí tiene una enfermedad, pero yo no veo que esa enfermedad… si su madre me estuviera viendo, ella sabe que tengo la razón, que nadie de su familia ha sufrido antes con esta enfermedad”.

Chyno Miranda se siente derrumbado por una posible traición Luego de ver una carta en la que dos hombres estarían teniendo una conversación, Vieira Vidente aseguró que Chyno Miranda se siente derrumbado, además de que ha sido tracionado por una mujer que él ama y quiere, aparte de que él ya había estado casado. “Esto tiene qué ver con una mujer y esta mujer tiene vínculo con un hombre mayor, de mucho pelo y canas, es triste. Las cartas me están diciendo en estos momentos que ellos (el cantante y su esposa, Natasha Araos) están separados, pero no veo un divorcio”.

“Él no sabe a dónde va”: Vieira Vidente “Él salió (de su casa en Miami) con lo único que tenía, con una ropita, como perdido, que no sabe a dónde va, pero él tiene un ángel de la guarda que lo protege”, compartió la psíquica Vieira Vidente con sus seguidores, aunque aún habría más por contar. “Me salió la mujer, Natasha, era de esperarse. Chyno Miranda, en cama, que no se va a volver a parar por todos estos meses, es un decir, él puede dar dos o tres pasos, pero de una cama no va a salir, él se siente perdido, es como si el cuerpo estuviera presente, pero tiene la mirada perdida”.

Chyno Miranda tiene “un muerto atrasado” De nueva cuenta,la psíquica comentó que esta lectura de cartas la hace con respeto, para decir luego que el cantante venezolano tiene “un muerto atrasado”, lo cual significa que le echaron un mal, además de compartir que ve algo muy fuerte en su vida. “No quieren que él levante, ese daño no es de ahora, estamos hablando de tres años atrás y es ahora que ese ‘muerto’ está agarrando fuerzas para llevárselo. Aquí sale una mujer, es una mujer que lo quiere ver mal, que no levante, pero también aquí me sale un hombre, de cuatro años atrás, que tiene ‘manos metidas'”.

Quieren opacar la luz del cantante A punto de concluir con su lectura de cartas para Chyno Miranda, la psíquica Vieira Vidente, quien se veía muy preocupada, pidió una cadena de oración por el integrante de Chino y Nacho, además de pedir que su video le llegue a su madre, doña Alcira Pérez. “Quiero decirle a su mamá que tenga fe, que ponga toda la fe en Dios y que lleve a Chyno al mejor santero para que le hagan una limpia profunda, que le bajen el ángel de la guarda. La mujer (Natasha) no va a hacer nada, ya que a ella no le conviene”.

¿Chyno Miranda se va a volver a levantar? Por último, Vieira Vidente aseguró que, si Chyno Miranda no le echa ganas, no va a durar muchos años: “Si dura de aquí a cinco años más es mucho. A él le viene algo muy fuerte, él va a tener una caída muy fuerte. Si veo tal separación, no veo que el divorcio se vaya a llevar a cabo en este 2021, pero si veo que a finales de 2022 van a dar mucho de qué hablar”. Además, la psíquica reveló que la esposa del cantante está haciendo las cosas mal, como una mala persona y despiadada, ya que mientras él estuvo en la cima, ella era muy feliz, pero ahora que está postrado en una cama le da la espalda.

Piden una cadena de oración para Chyno Miranda No pasó mucho tiempo para que seguidores del cantante venezolano reaccionaran al ver este video, pero sí algo llamó la atención, es que varias personas coincidieron en pedir una cadena de oración por el estado de salud de Chyno Miranda. “¡Qué mal que existan personas como nosotras las mujeres capaces de destruir la vida de hombres tan talentosos y grandes como este muchacho tan guapo”, “Chino lo que tiene que hacer es elevar su vibración, empezar a sanar desde su alma emociones densas y confiar en Dios y en todo su potencial vibracional” (Archivado como: Revelan lo que pasa en realidad con la enfermedad de Chyno Miranda