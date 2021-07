Jesús Alberto Miranda Pérez, mejor conocido como Chyno Miranda, comparte revelador video

Tras superar el coronavirus, el cantante venezolano confiesa que estuvo a punto de no volver a caminar

“Siempre saldrá el sol”, expresó el integrante del dúo Chino y Nacho Nadie se lo hubiera imaginado. Tras superar el coronavirus, el cantante venezolano Jesús Alberto Miranda Pérez, mejor conocido como Chyno Miranda e integrante del dúo Chino y Nacho, comparte revelador video en sus redes sociales donde confiesa que estuvo a punto de no volver a caminar. Con más de un millón de reproducciones a la fecha, este video está acompañado por las siguientes palabras: “Mi mensaje para ustedes… Necesitaba hablar con ustedes. He aquí mi mensaje. Los quiero. Siempre saldrá el Sol”, expresó. Chyno Miranda se deja ver desde la cama de un hospital El intérprete venezolano, quien se encuentra desde la cama de un hospital, comienza a cantar el fragmento de un tema musical, siendo acompañado por su esposa, Natasha Araos, mejor conocida como Tash: “¿Quién dice que no pueden dos personas quererse siendo tan diferentes como agua y aceite?”. A continuación, se hizó la aclaración que el siguiente material pertenece a una parte de la historia de Chyno Miranda, una parte a la que él llama “confusión”. En ese momento, se puede ver al intérprete un poco incómodo mientras recibe algunas indicaciones.

Fans de Chyno Miranda mostraban su preocupación Ahora, se presentó un video del periodista Antonio Texeira, en septiembre del año pasado, mientras se dirige a los fans de Chyno Miranda, quienes le habían estado mandando mensajes y orando por él después de que revelara que padecía una enfermedad que lo había dejado paralizado. “Yo sentía que cuando cantaba en las reuniones la gente se me quedaba así como viendo, como que sentían que lo hacía con pasión y eso lo noté. No sabía sí era buen cantante, pero sabía que podía llegarles al corazón a las personas y eso fue como mi primer aviso”, dijo el integrante de Chino y Nacho en una voz en off.

“Me enfrenté con una neuropatía periférica”: Chyno Miranda Algo que llama la atención es que la mirada del cantante venezolano luce muy diferente a la que tiene acostumbrados a sus fans. En varias oportunidades, toma agua de una botella mientras se puede leer la siguiente frase en pantalla: “Luego de pasar por el Covid me enfrenté con una neuropatía periférica”. “Eso hizo que llegara al punto de ni poder caminar y me dio una encefalitis, eso fue en septiembre del 2020”, compartió el artista, que mostró un video desde la cama de un hospital “despertando después de 15 días de sedación”.

Chyno Miranda no estaba consciente de la gravedad de su situación “Yo tampoco sabía que era una encefalitis: es una inflamación del cerebro que genera confusión en el pensamiento”, se puede leer en pantalla. Chyno Miranda reconoce que no sabe cómo explicar esta enfermedad en términos médicos. “Fueron momentos difíciles, tuve mucha depresión, tuve mucha tristeza”, dijo el cantante venezolano, para que luego se mostraran las palabras “trastorno en el habla”, “agitaciones” y “ansiedad”: “Cuando regresé a la casa, tuve que aprender a bañarme, a hacer todo de nuevo y de verdad me sentí muy mal”.

“Ha sido difícil este proceso” Casi para finalizar con este video, el cual provocó reacciones de todo tipo, Chyno Miranda reconoció que ha sido un proceso muy difícil y que está “bastante dolido y consternado”, aparte de que estaba con sus admiradores para conversar con ellos. “Quiero que sepan toda la realidad del asunto, que los amo muchísimo y que estoy aquí para mi carrera, todo lo que viene, toda la música que estoy haciendo todavía y que los amo muchísimo”, compartió el integrante del dúo Chino y Nacho.

“Siempre saldrá el sol”, dice Chyno Miranda Por último, luego de mostrar un pequeño fragmento de un concierto de Chino y Nacho, se compartió lo siguiente: “Este mensaje fue el resultado de la necesidad de Chyno de contarle a su público su situación de salud y estado emocional actual”. “La entrevista que le fue realizada a Chyno el día 13 de julio tuvo una duración de 5 horas. Durante todo ese tiempo de la entrevista y tras su condición de ansiedad, fue muy difícil para Chyno articular su propio mensaje. Es por ello que pedimos a los medios de comunicación y la público comprensión y apoyo para él y para su familia. Chyno seguirá trabajando en su recuperación” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Le llueven muestras de apoyo De inmediato, seguidores de Chyno Miranda, así como varios famosos, le expresaron su apoyo al intérprete. La cantante puertorriqueña Olga Tañón dijo: “Dios los bendiga por siempre y los colme de salud! Lo importante es que este equipo está sólido y así las cosas saben mejor”. Por su parte, el intérprete colombiano Sebastián Yatra dijo: “Ánimo amigo. Dios contigo y sí, siempre saldrá el sol”, mientras que la también cantante colombiana Fanny Lu se expresó así: “Te amamos demasiado! Todos! Tus amigos, tus fans…Para adelante siempre! Dios está contigo y vas a salir adelante, siempre has sido un campeón”.

Esposa de Chyno Miranda rompe en llanto A través de las redes sociales del programa Despierta América, se puede ver un video donde Natasha Araos, la esposa de Chyno Miranda, rompe en llanto al hablar del difícil momento que vive el cantante venezolano. Se retomó de su cuenta oficial de Instagram. “Han sido muy duros todos estos meses en los cuales, como siempre les digo, yo todo lo que les digo es porque yo también vivo cosas que me afectan, que me duelen, pero gracias a Dios esto me hizo más fuerte emocionalmente y me ayudó a entender muchísimas cosas”.

“Vamos a salir adelante” Tash compartió que, con todo su amor, apoyo y energía, le dijo a su esposo que iban a salir adelante de esta situación y que él se iba a recuperar siempre y cuando él quisiera salir de esto: “Que pusiera todo por el todo porque ahí es donde te das cuenta que la riqueza más grande que tenemos es nuestra salud”. “Y a veces todo lo que yo les hablo y les escribo no es porque yo les quiera decir eso, es porque yo también paso momentos, solo que esa cualidad y ese entendimiento que tengo de la vida me ayuda muchísimo, pero ver ese video me revuelve el pecho porque fue muy difícil todo lo que hemos vivido”.