Chyno Miranda afirma que llevaba un año tratando de confesar su separación

¿Ya no soporta a Natasha Araos?

Ellos continúan viviendo juntos como familia ¿Ya no la soporta? Después de confesar su separación de manera pública, el cantante venezolano, Chyno Miranda aparece junto a Natasha Araos y afirma que desde hace un año querían hablar de su rompimiento, ante esto, seguidores afirman que el cantante ya ni siquiera tolera a la venezolana: "Ya no la tolera, ni siquiera la quiere grabar". Fue el pasado primero de septiembre cuando el integrante del dúo Chyno y Nacho, junto a su esposa Natasha Araos confirmaron de manera pública su ruptura, declarando que llevaban más de un año separados y aclararon los rumores que estuvieron rondando de ellos, en donde se decía que ellos ya no estaban juntos desde hace mucho tiempo, a pesar de que días anteriores habían salido diciendo que "todo estaba bien". La ruptura de entre Chyno Miranda y su esposa Tashie Durante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el cantante Chyno Miranda declaró que los rumores sobre que Natasha Araos lo había dejado en sus peores momentos eran totalmente falsos, que ella estuvo con él presente durante todo su tiempo de enfermedad, sin embargo confesó que su relación había llegado a su fin desde hace más de un año, tal como se especulaba desde hace varios meses: "Igualmente está parte del video me da mucho sentimiento, porque tengo que confesarles y ser sinceros con todos ustedes" comentó el cantante, "Yo la respeté a ella como esposa y respeté mi hogar también, y bueno, no estamos juntos como pareja desde hace un año, ¿Okay? Yo quiero que sepan eso.", y es que a pesar de que durante bastante tiempo argumentaron que todo estaba bien, realmente las cosas ya no eran así.

¿Ella solo estuvo con él durante los "buenos momentos?: Chyno Miranda confiesa que llevaba un año tratando de confesar su separación Tras esta confesión, en donde Chyno confirmaba su separación con la también venezolana Natasha Araos, mucho se comenzó a argumentar entre los usuarios, quienes afirmaban que ella solo había estado con él durante los "buenos momentos" y que todo se había ido en picada cuando el cantante se puso muy enfermo tras contagiarse de COVID-19 hace ya un año, desencadenando un sin fin de malestares más para el venezolano. Esta situación ya se había dado a conocer desde varios meses atrás por el portal de noticias chisme no like, el programa llevado a cabo por los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain, y fue a través de este mismo medio en donde los seguidores del programa afirmaron que Chyno realmente ya no soportaba a su esposa, ya que ni siquiera la grababa cuando declaró que llevaban un año sin saber cómo dar la noticia de su rompimiento.

"Gracias por el apoyo y los mensajes de cariño"; Chyno Miranda confiesa que llevaba un año tratando de confesar su separación A través de sus historias en Instagram, Chyno Miranda reapareció tras informar de manera oficial su rompimiento con la venezolana Natasha Araos, en los breves videos, tanto él como Natasha aparecían desde su auto agradeciendo por todos los mensajes de apoyo que han recibido desde la noticia, argumentando también que llevaba desde hace un año queriendo informar esto: "Mi gente, gracias por su apoyo y todos sus mensajes de cariño, yo sé que para ustedes esta noticia pudo haberles impactado, pero nosotros tenemos ya un año planeando cómo decirlo, y estamos acá juntos", posteriormente, Chyno comenzó a grabar a Natasha Araos, quien comentaba que la prioridad siempre había sido la recuperación del cantante.

“Él se sintió listo para contarlo”; Chyno Miranda confiesa que llevaba un año tratando de confesar su separación Ante esto, Natasha Araos comentó que aún continuaban juntos, y que realmente este proceso va a llevar su tiempo: “Nosotros seguimos juntos, este proceso va a tener su tiempo y su espacio, y queremos agradecer su palabras de apoyo siempre para nosotros”, fue en estas últimas palabras cuando el cantante dejó de grabarla y la cortó abruptamente, algo que sus fans notaron, pues todavía estaba hablando su aún esposa cuando el cantante comenzó a despedirse de sus seguidores. Por otra parte, y mediante sus redes sociales, Tashie, conocida de esta manera por sus seguidores, comentó que querían decir esta noticia desde hace un tiempo, pero que Chyno aún no se sentía con la libertad de hacerlo: “Yo sé que esto es nuevo para ustedes, pero no para nosotros, lo que pasa es que como ya Jesús está bien, él se sintió listo para decirlo y lo contamos”.

“Seguimos juntos pero no como pareja”; Chyno Miranda confiesa que llevaba un año tratando de confesar su separación Posteriormente, Natasha Araos comentó que aún seguían viviendo juntos aunque no como pareja: “Nosotros seguimos juntos, seguimos viviendo juntos, no como pareja sino como familia, todo va a tener su tiempo y su proceso y como les dije, vamos a ser un equipo maravilloso para nuestro hijo, nuestra bendición de Dios “, finalizó la venezolana a través de sus redes sociales. Ante estas declaraciones por parte de Chyno y Natasha, muchos seguidores comenzaron a argumentar que el cantante ya no soportaba ni siquiera a Tashie, ya que cuando ella continuaba hablando él parecía haberla cortado al comenzar a despedirse de sus seguidores, esta acción provocó que muchos argumentaran que el venezolano ya no la toleraba. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

¿Chyno ya no soporta a Natasha? Seguidores del programa Chisme no like, comentaron lo siguiente, yéndose directo en contra de Natasha Araos: "Él ni la graba al final, de seguro no aguanta tanta hipocresía de la Nacha", "Todo está manipulado a favor de ella, para quedar como la buena de la película", "Pobrecito Chyno, ella se cree la gran cosa, ojalá que llegue alguien que lo ame de verdad, y no por su fama como se ve que lo hizo esta señora". "Jajajaj, me da mucha risa como corta a Tashie", "Por favor, ¿un año planeando como decirlo? Por Dios, será acaso la primera pareja que se separa, más en ridículo quedaron haciendo todo ese show, lamentablemente se equivocaron en hacer las cosas", "Cuando la enfermedad entra por la puerta, el amor sale por la ventana", "Esa mujer lo tiene embobado", "Un año planeando cómo seguir mintiendo a sus fanáticos", fueron varios de los comentarios de los seguidores del programa.

Chyno confirma noticia: Se separa de su esposa Natasha Araos Cómo se mencionó hace unas líneas atrás, esta noticia de su separación se dio a conocer a través de las redes sociales de Chyno Miranda, en donde tanto el cantante como la venezolana pedían el mayor de los respetos para no poder afectar a su hijo Lucca, además de informar que nada de los rumores que decían en contra de Natasha eran ciertos: "Estamos dolidos por aquellas personas que han creído en las falsas acusaciones que han hecho contra Natasha. Todo es mentira, ella ha estado conmigo desde el día uno, gracias.", aseguró el cantante tomando la mano de Tashie un momento, mientras ella continuaba callada y dejaba que él hablara.

"Yo la respeté" Y como en cualquier proceso de separación, el matrimonio aclaró que no hubo ninguna infidelidad por parte de él, ni mucho menos faltas de respeto. Por esa razón, el cantante vio necesario aclarar que entre ellos prevalecía el respeto y que nunca se había llegado a cometer alguna falta y que pudiera llegar a perjudicar su relación. "Así es, igualmente está parte del video me da mucho sentimiento, porque tengo que confesarles y ser sinceros con todos ustedes, yo la respeté a ella como esposa y respeté mi hogar también.", mencionó Chyno dejando en claro que no había incurrido a algún hecho faltoso y que se entristecía de dar la noticia.

"Hemos vivido momentos muy duros" Tras confirmar su ruptura, Natasha Aaraos habló y comentó que se encontraba sumamente agradecida por las palabras que había dicho Jesús sobre su relación y por supuesto, que aclarara lo que había pasado. Ella mencionó que deseaba ser clara con su público, por tal motivo no dudó en compartir que ellos habían pasado por instantes y que estaban aprendiendo a lidiar con eso. "Miren, de verdad qué, gracias por tus palabras, tú sabes que yo las aprecio mucho. Yo quiero que sepan que nosotros hemos vivido momentos muy duros, como pareja, como familia.", dijo después de que Chyno le concediera la palabra y explicara los motivos que llevaron a la separación.