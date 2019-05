Pende de un hilo participación del ‘Chucky’ Lozano en Copa Oro

Página

Aún no se confirma presencia del ‘Chucky’ Lozano en Copa de Oro.

El delantero continúa su tratamiento luego de una lesión.

El seleccionador del Tri lo incluyó en la prelista.

Hirving ‘Chucky’ Lozano deja ver que su participación en la Copa Oro cuelga de un hilo. El atacante mexicano va contra el tiempo para recuperarse de una lesión en la rodilla derecha.

‘Chucky’ Lozano arribó esta madrugada a la Ciudad de México. Sin embargo, fue captado con un bastón ortopédico, en las inmediaciones del aeropuerto.

En la fecha 32 de la Liga de Holanda, en el duelo entre el PSV y el Willem II, el mexicano sufrió una fuerte barrida de un rival que terminó por golpearle la rodilla derecha.

Pese a ello, Gerardo Martino, director técnico de la Selección, lo incluyó en su prelista de convocados rumbo a la Copa Oro 2019 de la Concacaf.

“En el caso de Hirving todavía me planteo en qué momento pueda tenerlo, si en la primera fase o en otra, me preocupa que se ponga bien, si no puede estar también habremos contribuido a la evolución de la recuperación”, comentó.

“Que funcione el tratamiento que empezó en Holanda. Quiero que esté bien, que esté ciento por ciento, para enfrentar lo que viene, no necesitamos jugadores para 30 días, sino para cuatro años”, justificó el Tata Martino el pasado martes, respecto a la llamada a la selección del ‘Chucky’ Lozano.

Mientras, el delantero está listo para continuar su recuperación con el cuerpo médico del Tricolor, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), y cumplir compromisos con patrocinadores, como una firma de autógrafos esta tarde.

Se pelean por el ‘Chucky’ Lozano en Europa

En Europa, el ‘Chucky’ Lozano es tema a tratar. En específico en Italia, Inglaterra, Alemania y Francia.

