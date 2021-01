Pareciera difícil convencer al bando contrario, pero no se quedarán de brazos cruzados. Según el senador por Vermont , Bernie Sanders, los demócratas podrían votar por la nueva legislación que incluye el tercer cheque de estímulo y aprobarlo por mayoría simple, lo que no requeriría el apoyo de los republicanos.

El senador Bernie Sanders afirma que no necesitarían el apoyo republicano para aprobar el nuevo cheque de $1,400 dólares.

No necesitan el apoyo republicano para aprobar la nueva ronda de ayuda

La estrategia de la que habla el senador se llama Reconciliación del Presupuesto. Está basada en el hecho de que este proyecto de ley tiene un estatus especial en el Senado por lo que no puede obstruirse. Según Sanders, el país no tendría que esperar “semanas y semanas” para que le den el ‘visto bueno’ al documento, reseñó La Opinión.

En un primer paso, pasaría por la Cámara de Representantes, donde se espera que no tenga problemas. Posteriormente, llegaría al Senado, donde no puede estancarse por el llamado “filibuster”, una técnica de obstruccionismo parlamentari0, que no se podrá utilizar en este caso.

El Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes explicó que “en lugar de necesitar 60 votos, un proyecto de ley de reconciliación solo necesita una mayoría simple en el Senado”.

“Ese proyecto de ley tiene un estatus especial en el Senado… Como el presupuesto no se puede obstruir, sólo necesita una mayoría simple para aprobarse”, agregaron.

Archivado como: Chuck Shumer revela que tercer cheque será votado la próxima semana