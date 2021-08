Christopher Víctor Romero fue asesinado a tiros tras una confrontación

Lo que no está consignado en la investigación del caso en contra de Salvador Ricardo Blancas es porque presuntamente mató a Christopher Víctor Romero, de 29 años, ya que el motivo del altercado verbal que terminó en un tiroteo no está consignado en la investigación de la División de Homicidios del TPD.

“Estamos todos devastados”

Eanondra Romero, no se detalla cuál es su relación familiar con el muchacho asesinado, abrió la cuenta Funeral for Christopher Victor Romero (Funeral para Christopher Víctor Romero) en la red social Go Fund Me para pedir ayuda económica para la pareja del joven pueda pagar sus gastos ya que ha quedado ella sola con el hijo de ambos.

“Nuestro querido Christopher murió recientemente el 11 de agosto. Deja detrás a su hijo amado, su madre, un padre y hermanos. Estamos todos devastados por su pérdida y no estamos preparados para los altos costos de un servicio funerario” clama Eanondra Romero para pedir ayuda a la comunidad.