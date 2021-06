Lugo, de 41 años, llegó a trabajar a la tienda Dunkin’ Donuts en la intersección de Fairhill Street y Lehigh Avenue, en el norte de Philadelphia, a las 5:30 de la mañana del sábado cinco de junio del 2021 para empezar su jornada laboral al frente del negocio de donas. Cuando la mujer llegó a su trabajo, no estaba presente ninguno otro de sus compañeros.

“El objetivo de mi mamá era llegar a casa, regresar a Massachusetts para mí, mi hermano, sus dos nietos. Y no es así como planeaba llevar a mi madre a casa”, dijo su hija Frances Rodríguez, transida de dolor, en una entrevista a la cadena de televisión ABC-6 en Philadelphia.

El acto de amor de la gente hacia Christine Lugo ha conmovido a sus familiares. Christian Lugo, el hijo de la víctima, aseguró a ABC-6 que su corazón se sentía reconfortado al ver que su madre “había causado un impacto tan positivo en tanta gente, ella no tenía más familia aquí, pero ahora sabemos que no estaba sola”.

El día en que el hombre afroamericano Gibson atracó y asesinó a Christine Lugo llevaba el ‘hoodie’ en color azul, con el cierre frontal cerrado hasta el cuello, llevaba pantalones deportivos en color gris claro, zapatos deportivos de la marca New Balance también en color gris, un reloj de pulsera en el brazo derecho, guantes azules y mascarilla azul.

Los agentes de la División de Homicidios del PPD conocieron la identidad del afroamericano Keith Gibson, el presunto asesino de Christine Lugo, gracias a las imágenes en video que lo identificaron por su edad entre 30 a 40 años, con bigote y barba de candado en el rostro, de complexión robusta a gruesa. La altura del atacante no se conoce con certeza.

Los compañeros de trabajo de Christine Lugo les revelaron a los agentes de la División de Homicidios del PPD que el día en que la mujer fue asesinada ella no debería haber estado en la tienda. Sin embargo, la persona encargada del turno nocturno en la ventana de servicio a autos avisó que no podía cubrir su turno y ella tomó el relevo en la madrugada.

La tienda Dunkin’ Donuts en la intersección de Fairhill Street y Lehigh Avenue debe estar abierta las 24 horas. Sin embargo, en la madrugada sólo la atiende una persona en la ventana para los autos y el empleado asignado a cubrir ese turno, Terrell Johnson, de 38 años, avisó que no iría, por lo que Christine Lugo tuvo que cubrir el turno para evitar pérdidas.

Los riesgos para las mujeres que salen a trabajar en la noche

El brutal robo y asesinato de la madre de familia Christine Lugo lleva bajo los reflectores los riesgos que enfrentan muchas mujeres hispanas en Estados Unidos, que para sacar a su familia adelante, aceptan cubrir los turnos de trabajo en los turnos nocturnos de los restaurantes de comida rápida, porque son los horarios por los que se paga más.

“Una siempre está en riesgo, la verdad, no sabes si la próxima persona en medio de la noche trae un arma o si viene drogada o borracha, estamos expuestas… pero hay que salir a hacerlo porque si no, nuestros hijos no comen”, detalla la inmigrante dominicana Damaris Ferrè, que trabaja en el turno nocturno de un restaurante de hamburguesas en Texas.