Christina Milian | Biografía

Christine Marie Flores, mejor conocida en el ambiente artístico como Christina Milian, es una reconocida modelo, actriz y cantante de ascendencia cubana nacida en Jersey City, Nueva Jersey, el 26 de septiembre de 1981. A la par de su carrera como actriz y cantante, Milian ha colaborado como bailarina, presentadora de televisión y compositora, trabajos que la han llevado a ser nominada a diferentes premios en reconocimiento a su talento para el canto y la actuación.

Nombre real: Christine Marie Flores

Christine Marie Flores Lugar de nacimiento: Jersey City, Nueva Jersey, Estados Unidos

Jersey City, Nueva Jersey, Estados Unidos Fecha de nacimiento: 26 de septiembre de 1981

26 de septiembre de 1981 Ocupación: Modelo, actriz y cantante

Modelo, actriz y cantante Pareja: Matt Pokora (2017-presente); The-Dream (2009-2011)

Matt Pokora (2017-presente); The-Dream (2009-2011) Hijos: 2; Violet Madison Nash; Isaiah Pokora

2; Violet Madison Nash; Isaiah Pokora Nacionalidad: Estadounidense

Familia de Christina Milian

Don Flores (padre)

Carmen Milian (madre)

Danielle (hermana)

Elizabeth (hermana)

Pareja de Christina Milian

Matt Pokora (2017-presente)

The-Dream (2009-2011)

Hijos de Christina Milian

Violet Madison Nash (n. 2010)

Isaiah Pokora (n. 2020)

Christina Milian nació dentro de una familia de inmigrantes cubanos que fijaron su residencia en Nueva Jersey, Estados Unidos; sin embargo, cuando era apenas una niña, sus padres, Don Flores y Carmen Milian, decidieron dejar Nueva Jersey para buscar mejores oportunidades en Waldorf, Maryland.

Ahí, Christina comenzó a aparecer en comerciales para la televisión, experiencia que la llevó a participar en su primera obra musical, “Annie”.

Una vez que decidió perseguir una carrera artística, Milian se trasladó a Los Ángeles, primeramente con la intención de realizar audiciones para obras teatrales. Esta situación provocó una disputa familiar, ya que el padre de Christina se negó a mudarse de ciudad con el resto de la familia, lo que llevó a la madre de esta a solicitarle el divorcio.

A su llegada a California, se dio cuenta de que ingresar a la industria musical era una tarea que se vislumbraba complicada, debido a su edad y a las prácticas de algunos productores musicales, quienes solían cambiar las letras de las canciones reemplazándolas con palabras con las que la cantante no siempre estaba de acuerdo.

Su primera colaboración musical llegó en 2000, cuando participó con el rapero Ja Rule en la canción “Between me and you”; un año más tarde, se destacó como compositora, colaborando con las letras y coros de la canción “Play”, uno de los grandes éxitos interpretados por Jennifer Lopez.

2001 fue un gran año para la carrera musical de Milian, ya que grabó su álbum debut, con el cual logró a acceder a las principales listas de popularidad de América y Europa; sin embargo, los ataques del 11 de septiembre vieron truncado el lanzamiento de su disco en Estados Unidos, y aunque le ofrecieron publicarlo en 2002, la cantante declinó la oferta para concentrarse en la promoción de dos sencillos, “AM to PM” y “When you look at me”.

Su carrera como cantante, si bien tuvo éxito, no alejó a Christina de su verdadera meta: convertirse en actriz. Así, aceptó ofertas para aparecer en series de televisión como “Sister, sister” y “The Steve Harvey Show”; su primera aparición en una película fue en la exitosa cinta “American Pie”.

Su primer protagónico en una película llegó en 2003, cuando interpretó el personaje de Paris Morgan en la comedia romántica “Love don’t cost a thing”, en la que compartió créditos con Nick Cannon.

Entre el 2000 y el 2010, Milian apareció en ocho películas, llegando a aparecer en escena junto a Matthew Mcconaughey y Jennifer Garner en “Ghosts of girlfriends past”.

Recientemente, se le pudo ver en la comedia romántica “Falling Inn Love”, filmada en Nueva Zelanda y lanzada mundialmente por la plataforma Netflix, otorgándole así un nuevo giro a la carrera de Milian.

Participaciones en cine

Año Título Personaje 1999 The Wood 1999 American Pie Integrante de grupo musical 1999 Durango Kids Eleanor “Ellie” Bigelow 2003 Love Don’t Cost a Thing Paris Morgan 2004 Torque Nina 2005 Man of the House Anne 2005 Be Cool Linda Moon 2006 Pulse Isabell Fuentes 2007 Snowglobe Angela Moreno 2009 Ghosts of Girlfriends Past Keelia 2009 Bring It On: Fight to the Finish Catalina “Lina” Cruz 2010 Christmas Cupid Sloane 2013 Baggage Claim Taylor 2018 Memories of Christmas Noelle 2019 Falling Inn Love Gabriela

Participación en televisión

Año Título Personaje 1996 Sister, Sister 1997 Smart Guy Kiki 1998 Movie Surfers Tina Flores 1999 The Steve Harvey Show 1999 Charmed Teri Lane 1999 Clueless Megan 1999 Get Real Tennisha 1999 Cousin Skeeter Sweetie 2002 Kim Possible Ella misma 2002 MTV’s Wannabe Presentadora 2002 All That Invitada musical 2004 Cribs Ella misma 2007 Snowglobe Angela Moreno 2007 Smallville Rachel Davenport 2010 Christmas Cupid Sloane 2010 Meet The Browns Claudia 2010 Family Guy Esther (voz) 2011 CSI: Crime Scene Investigation Sydney Preston 2012 A Gifted Man Shawnee Baker 2012 The Voice Ella misma 2013 A Snow Globe Christmas Sal 2013 Dancing with the Stars Ella misma 2015 East Los High Liliana 2015 Dora and Friends: Into the City! la Sirena Mala 2015 Christina Milian Turned Up Ella misma 2015 Grandfathered Vanessa 2016 The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again Magenta 2017 90’s House Ella misma 2017 Superhuman Juez 2018 Memories of Christmas Noelle 2018 High & Tight Britt 2019 The Oath Christine Parks 2019 Soundtrack De’Andra

Discografía

Año: 2001; Christina Milian

Año: 2004; It’s About Time

Año: 2006; So Amazin’

Nominaciones a Premios

Año Premio Categoría Resultado 2005 Grammy Mejor colaboración rap por “Dip It Low” Nominada 2005 Grammy Mejor álbum contemporáneo por “It’s About Time” Nominada 2013 Emmy Mejor programa de concursos o realidad por “La Voz” Ganadora

Vida privada de Christina Milian

Christina Milian es madre de dos hijos: Violet Madison e Isaiah Pokora, nacidos en 2010 y 2020, respectivamente. La primera es hija del cantante The Dream, con quien Milian tuvo una relación de dos años, mientras que su hijo menor es producto de su matrimonio con el cantante de origen francés Matt Pokora.