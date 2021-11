Christina Colón “era muy amada”

El asesinato de Christina Colón ha causado un profundo dolor en la ciudad de North Charleston ya que la mujer murió frente a los ojos de su pequeña. Edward Colón III, no se detalla su relación con la mujer muerta, abrió en Go Fund Me la cuenta In Memory of Christina Colón (En recuerdo de Christina Colón) para pedir solidaridad económica.

“Quiero ayuda a Isabella (la niña) y Christina… quien era muy amada y la extrañaremos mucho. Ella fue una madre, hija, hermana y amiga. La familia Colón cuidaremos de Isabella, estos fondos que se recaben irán para cuidarla a ella en su futuro”, escribió Edward Colón III al solicitad solidaridad económica para enfrentar los gastos tras el brutal crimen.