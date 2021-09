“I Carry You with Me”, una coproducción entre México y Estados Unidos , fue parte de la selección 2020 del Festival de Cine de Sundance, donde se hizo acreedora a los premios: “Mejor Película” y “Premio del Público”, y del Festival de Cine de TriBeCa; recientemente recibió dos nominaciones más al premio Ariel 2021 en las categorías ‘Mejor Actor’ (Armando Espitia) y ‘Coactuación Femenina’ (Michelle Rodríguez).

Christian Vázquez largometraje. El actor mexicano Christian Vázquez ha sido nominado, por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), al premio Ariel 2021 dentro de la terna ‘Coactuación Masculina’, por su participación en el largometraje “I Carry You with Me” (Te llevo conmigo), de la reconocida directora Heidi Ewing.

“Esta película le da voz a todas estas personas latinas que viven bajo estas circunstancias de migrantes en Estados Unidos o como cualquier otro país en el mundo. Esta película hace mucha justicia a eso, porque no es que sean malos, no hay villanos al contrario, son personas que dejaron todo atrás para poder perseguir un sueño, todo el sacrificio que implica”.

“Ahora la palabra para mí es el equivalente al superhéroe, como son estos héroes anónimos, que están dejándolo todo atrás para una vida mejor en lo personal y para lo suyos. En la película es como darle voz a esos superhéroes anónimos, no están solos. En la película hay una problemática uno de los personajes no puede ver a su hijo”.

“A mí como actor cuando leí el guion fue de ‘quiero hacer esta historia’ porque es un homenaje a estos personajes. Es un homenaje en vida propia decirle ‘esta es su vida y estos es por ustedes’. La verdad es que a mí me inspiraba mucho, yo he visto la película unas tres veces, salgo llorando y me toca porque creo que de esto estamos hechos los seres humanos”.

Como me sentía en este casting era muy nervioso, prepare 7 escenas con una directora de casting de México que es muy importante, ellos fueron los que me llamaron en su momento, yo no podía hacer casting. Ellos me llamaron dos veces, la primera no podía porque estaba haciendo mi proyecto donde traía una barba, era todo el contraste de lo que estaban buscando para ese personaje.

“No, creo que el actor es muy vulnerable en ese sentido, el día de mañana cuando no me ponga nervioso al hacer algún casting, o el mismo día que este en un set de grabación y no me ponga nervioso creo que me voy a dedicar a otra cosa. Esos nervios también te sacan de una zona de confort y vivo en el ahora. Creo que el actor, tiene mucho de eso, tiene que estar en el momento.

Experiencia de la vida

“Yo sigo con las grabaciones y al día siguiente que termino le digo que ya me rasure y me dicen ‘vente por favor, prepárate estas 7 escenas’, realmente no tengo preparación para el casting, pero ahí voy todo nervioso hago mis escenas y me voy. Ya no está en mis manos, lo que no es para uno aunque te quites, aunque te pongas”.

“Esa ley de vida y esa forma de pensamiento me ha ayudado bastante, porque no me puedo quedar en todos los castings que haga, a veces no importa que tan bien lo hayas hecho o que tan mal, a veces no era para ti y punto. La vida te va guiando por lo que uno más necesitas al momento y no por lo que más uno quiere”. Archivado como: Christian Vázquez largometraje.