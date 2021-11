Por si fuera poco Christian Nodal no está de acuerdo en seguir cumpliendo con el contrato que tiene con la disquera Universal Music que todavía esta vigente debido a la gran molestia que Nodal tiene hacia su disquera; sin embargo, debe hacerlo porque de no hacerlo ameritaría una sanción mayor.

“Quería hacer este en vivo porque está sucediendo algo fuerte y quería aclarar las cosas porque muchos de mis fans están muy preocupados con todo lo que se ha hablado sobre mí, sobre mi carrera estos últimos días del veto que según me está poniendo Universal, quería dejar tranquilos a todos y quería que me ayuden a difundir este vídeo porque es imposible que sigan cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas” comentó en su vídeo. Archivado cómo: Christian Nodal vetado Universal.

“Yo tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas las medidas que solicitó Universal denegadas o sea que no existe tal veto, es falso. Tan falso es que una juez lo esta ordenando ¿okay?. Entonces yo no tengo ningún contrato eh vigente con Universal, realmente lo que están haciendo es que a la fuerza cómo yo no quise firmar nuevo contrato están metiendo todo este circo de los medios y redes sociales” expresa el cantante.

Mediante el live transmitido en la cuenta del cantante deja muy en claro lo siguiente: “Quería hacerles saber que se viene mucha música, muchas sorpresas, se viene la mejor etapa de mi carrera. Así que por favor no crean en todo lo que sale a la luz ¿okay? Yo no tengo NINGUN veto”.

Es criticado por tener su rostro tatuado, seguidores piden que ya no se tatué más

El fanatismo de Christian Nodal por los tatuajes no es nada nuevo, según se sabe, el músico posee más de 40 piezas artísticas en su piel, pero, recientemente, algunas nuevas incorporaciones causaron un gran revuelo en las redes sociales. Pero… ¿Cómo reaccionan sus seguidores?

Si bien el compositor de ‘Adiós amor’ ya poseía algunos diseños en su cara, sus seguidores no dudaron ni un instante en manifestar que, en esta oportunidad, Nodal llegó demasiado lejos. Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar. “Por favor ya no te tatues más”, “La cara no se la marquen”, “Tremendas orejas, a parte todo tatuado hasta en la cara ¡Dios!”, “Ya se hechó a perder su rostro con esos tatuajes”, es lo que se lee en redes sociales. Archivado como: Christian Nodal vetado Universal