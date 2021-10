Christian Nodal dice la verdad de su boda con Belinda

“Ojalá estuviera casado ahorita. Yo me muero por casarme con mi amor (refiriéndose a Belinda), pero no, todavía no. No nada más es la agenda, yo creo que es una preparación y hay que tener un estado emocional, y todo… O sea, son muchas cosas, y estoy muy emocionado, la verdad”,dijo el compositor, quien hace unas semanas borró todas sus fotos de redes sociales .

La intérprete comparte que fue retador realizar el clip en, relativamente, poco tiempo: “Siempre que tengo la oportunidad de crear detrás de cámaras me encanta. Justo con este video tuvimos muy poco tiempo de preproducción, fueron tres días en los que no dormí prácticamente nada porque estaba haciendo toda la idea, creando el concepto”.

“Es la primera vez que tenemos la oportunidad de hacer un proyecto de esta magnitud juntos, yo detrás de cámaras, pero es mi bebé también, mi proyecto más querido: quiero que sea un éxito y me encantan los comentarios de los fans. Ahorita lo más importante es el trabajo, que estamos haciendo cosas increíbles, compartiendo. Todo lo demás no nos afecta ni nos importa”, dice la cantante Belinda.

Belinda y Christian Nodal tratan de disfrutar “las cosas importantes”

“Christian me dijo que me dejaba hacer lo que quisiera, lo que yo sintiera, y le contesté: ‘Te tienes que dejar, prométeme que vas a arriesgarte porque no es nada como lo que has hecho en tus videos anteriores'”. Entienden que por su fama están sujetos a que se digan muchas cosas que no son ciertas, por lo que, asevera, no se dedicarán a aclarar nada.

Belinda subraya que el respeto, el amor, la admiración y la comunicación entre ella y Christian Nodal son los elementos necesarios para superar todo lo negativo: “Tratamos de disfrutar las cosas importantes, como son el despertar, comer rico, ver una buena película, viajar o simplemente apoyarnos cuando uno está enfermo o mal, como lo hace cualquier pareja”.