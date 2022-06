Christian Nodal tema ‘Girasol’: ¡Estalla en contra de J Balvin!

Agencia Reforma informó que la letra dice: “Cincuenta millones vieron que te burlabas de mí, cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti?… Luego preguntaste, cabrón, las diferencias entre tú y yo, pendejo, es que yo no soy tan mierda”, dice parte del tema. El pleito arrancó hace unos días, cuando el intérprete de “Mi Gente” hizo una publicación con dos fotos, una suya y otra de Nodal, con la leyenda ‘encuentra las diferencias’, lo que al mexicano no le causó gracia. Archivado como: Christian Nodal tema Girasol

Pero la cosa no paró ahí, y el colombiano respondió con un video donde se burlaba, una vez más, diciendo que la foto que subió se 've linda', haciendo un juego de palabras con el nombre de Belinda, ex prometida del mexicano, además de usar un filtro con un tatuaje con ese nombre en la cara. Agencia Reforma informó que, tras el roce, Nodal anunció que lanzaría un tema exprés con dedicatoria a su colega, mismo que estrenó ayer. (ESCUCHA LA CANCIÓN AQUÍ)

Balvin, apenas salió de una para entrar en otra…

En la letra, el cantante de regional no sólo expresa su sentir sobre el posteo de Balvin, sino sobre las críticas de la prensa y sus haters, señalando que se encuentra en un proceso de sanación y no busca la aprobación de nadie. “A mí me gustan mis tatuajes, me gusta mi flow, si ser ‘naco’ es ser feliz, pues claro que lo soy. Mi música es de ustedes pero mi vida no, agradezco los consejos, pero ¿quién los pidió?”, escribió en la canción.

Según dicta Agencia Reforma, Balvin viene de protagonizar otra pelea mediática contra Residente, y el boricua también le compuso una tiradera evidenciando su desprecio por el colombiano, por lo cual, en esta nueva riña, mostró su apoyo a Nodal. Sin embargo, en medio del escándalo mediático, Nodal se arrepintió de haber llevado la pelea tan lejos y aprovechó una de sus presentaciones para disculparse."Aunque me arrepentí y me arrepiento, ya no hay manera de pararla (la canción), va a salir. No hay que ser mierdas nunca en la vida porque estas cosas son las que pasan cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las personas. Respétense y respeten a los demás", dijo el sonorense en el show. "No hay que pisar los sueños de nadie, hay que ayudar a que los sueños de todo el mundo se cumplan. Lo siento mucho, Balvin, todos somos seres humanos y tenemos nuestros 5 minutos de pendejez".