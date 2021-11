Christian Nodal reveló cuándo será su boda con Belinda (VIDEO)

Según el prometido de Belinda, a pesar del amor que ambos se profesan, los celos no han dejado de aparecer en su relación. Al ser cuestionado sobre si es un hombre celoso, Nodal respondió: “Sí, claro cuando hay que ser, sí”. Mientras que cuando el conductor le preguntó si Belinda lo era, con humor dijo: “Sí, hasta cuando no hay que ser”.

Cupido los flechó en La Voz México

Belinda y Christian comenzaron su relación mientras ambos eran coach del reality La Voz México. El compositor y cantante mexicano confesó en un episodio de El Gordo y La Flaca que fue durante un programa de televisión donde comenzó a sentir “mariposas” por Belinda.

“Pues estábamos juntos en un programa de televisión y a mí me da, siempre que la miraba pánico escénico, sabes, como cuando me subí la primera vez a un escenario y quería esconderme detrás de todos y no podía ser yo en frente de ella y nunca me había pasado con una mujer, porque ella impone demasiado”, explicó el cantante.