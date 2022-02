“Le falta su amor” Tras haberse dado a conocer su separación con Belinda varios días atrás, usuarios se encuentran preocupados por la reciente apariencia que el rostro de Christian Nodal tiene últimamente, y es que muchos usuarios aseguran que el cantante de 23 años no ha podido dormir ni descansar desde que no está con Belinda.

Sin embargo, seguidores no pudieron pasar por alto esto, y a través de redes sociales comenzaron a escribir que el cantante se veía bastante cansado debido a que no podía dormir desde que Belinda y él se separaron, mostrándose preocupados por su reciente apariencia física.

A través de redes sociales, el intérprete mexicano sorprendió a todos sus seguidores con una serie de tuits y mensajes en donde aseguraba que ya no podía dormir si su novia no estaba a su lado, provocando que más de uno de sus fieles fanáticos se preocuparan por estas declaraciones.

Cabe recordar que fue a inicios de mayo del año pasado, cuando Christian Nodal y Belinda disfrutaban aun de las mieles de su amor, que el cantante había dicho que ya no podía dormir si Beli no se encontraba a su lado, afirmando que había desarrollado una dependencia hacía ella.

¿Desarrolló una dependencia por Belinda?

En los mensajes escritos en ese entonces, Christian Nodal abrió su corazón y comentó lo siguiente respecto a sus problemas de sueño: “Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir, pero ahora es dependencia. Si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad y las cosas feas que van de la mano”.

El mexicano en ese entonces aseguraba que no podía dormir ni un poco si Beli no se encontraba con él a su lado, algo que a muchos les pudo parecer tierno por ese amor que le tenía a la cantante, sin embargo otros comentaron que esa dependencia que tenía hacia ella no era nada saludable para él. ¿Será por eso que muchos afirmaron que Nodal no ha podido dormir bien por culpa de la ausencia de Belinda?