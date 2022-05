Christian Nodal preocupa fans: ¿Qué pasó con Nodal?

En las recientes declaraciones, Nodal explicó que todo comenzó tras oler el cigarro de una persona que fumó cerca de él y eso le provocó varios ascos. Por traer el estómago revuelto, el cantante mexicano intento vomitar, pero dice que “no sabe como hacerlo”, por lo que terminó haciendo un esfuerzo de más y salió contraproducente debido a que terminaron reventándose un par de venas en sus ojos.

“Les cuento un poquito, lo que pasa es que cuando huelo un cigarro me dan ganas de vomitar y yo no sé vomitar. Me llevo muy mal con el vómito; entonces, estoy en ese proceso, ¿me entienden? Y como no sé vomitar, hago mucho esfuerzo facial… entonces, como que se revientan los bazitos de la cara y los ojos.”, indicó Nodal en el video. Archivado como: Christian Nodal preocupa fans