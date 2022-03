Tras su rompimiento con Belinda, siguen las malas noticias para Christian Nodal

Confirman que los papás del cantante mexicano están en graves problemas

La psíquica Vieira Vidente revela que es lo que está pasando con Jaime González y Silvia Cristina Nodal ¿Irán a la cárcel? Hace apenas unos días, se dio a conocer que los papás del cantante mexicano Christian Nodal, Jaime González y Silvia Cristina Nodal, estaban envueltos en un conflicto legal luego de que la disquera Universal Music interpusiera una demanda en su contra ante la Fiscalía General de la República en México. Por este motivo, da la impresión que siguen las malas noticias para el intérprete de temas como No te contaron mal, Pa’ olvidarme de ella y Dime cómo quieres tras su rompimiento con Belinda, pues la reconocida psíquica Vieira Vidente confirmó que sus papás sí están en graves problemas. ¿Qué les espera a los papás de Christian Nodal? La vidente no quiso dejar pasar mucho tiempo (video disponible en su canal oficial de YouTube) y les preguntó a sus cartas si los papás de Christian Nodal irán a la cárcel: “Las cartas me están diciendo que sí es cierto que ellos están teniendo muchos problemas, aquí también hay unas discusiones, no solamente entre ambos, aquí me viene un enfrentamiento fuerte”. “Ellos, como personas y como parejas, se les saldrá esto de las manos, lo personal les afectará en lo profesional. Este señor (refiriéndose a Jaime González, papá del cantante) está en el trono firmando papeles, trata de encontrar la luz y de encontrar la salida”, comentó Vieira Vidente, quien no predice nada bueno para esta pareja.

“Esto a mí no me gusta para nada”, dice Vieira Vidente A continuación, la reconocida psíquica comentó que no le está gustando nada de lo que ve en sus cartas, y respecto a Silvia Cristina Nodal, mamá de Christian Nodal, compartió que se está lamentando de esta situación, pues ella sabe que hay algunas cosas que no está haciendo de la manera correcta. “Esto no es nada bueno, ella tiene la justicia detrás de ella, pero no solamente ella, ambos, como pareja. Todo tiene que ver con la plata (el dinero), aquí hay gato encerrado, le guste a quien le guste, esta pareja seguirá dando mucho de qué hablar durante todo lo que resta de este 2022”, comentó Vieira Vidente.

La vidente le manda inesperado mensaje a Christian Nodal Antes de continuar con su lectura de cartas, Vieira Vidente quiso dirigirse a Christian Nodal, a quien le comentó que cada vez que alguien se separa de Belinda (como en su caso), es como si ella “le tirara la sal”: “Aquí hay algo que no me convence, hay algo que no me está marcando bien, necesito más respuestas”. “Este señor se defenderá con uñas y dientes, aquí veo discusiones y problemas, una vez más, no solamente con la disquera con la que está en este momento Christian Nodal, pues aparte le viene una situación a finales del 2022, específicamente, en los últimos tres meses del año, septiembre, octubre y noviembre, pues diciembre lo terminarán muy bien”.

El cantante no regresaría con Belinda La psíquica aseguró que Christian Nodal saldrá a defender a sus papás, pero contrario a lo que muchos afirman, dice que no regresará con Belinda: “Él ya cerró ese capítulo en su vida”. Vieira Vidente, en otra de su lectura de cartas, compartió que Jaime González saldrá a decir toda la verdad de lo que está pasando. “Él abrirá una puerta para tapar algo que hizo. Hay algunas cositas que se les han salido de las manos. Christian Nodal, yo sé que hay muchas cosas de las que estás ajeno, porque uno como hijo confía en que sus padres están haciendo las cosas bien, pero por culpa de esta situación, él va a ‘soltar en banda’ a sus padres y ya no dejará que lo ayuden en su carrera”.

Belinda no habría cerrado el círculo respecto a su relación con Christian Nodal Y cuando nadie lo veía venir, Vieira Vidente metió en todo este asunto a Belinda: “Ella sabe algunas cositas, va a delatar a los papás de Christian Nodal y dará información para hundirlos porque ella está muy ardida y dolida y dijo que no se iba a quedar así”, expresó la psíquica, quien quiso dirigirse de nueva cuenta al cantante. “Tienes el diablo muy de cerca, vas a hacer cosas que no hacías antes, vas a dar mucho de qué hablar en estos dos años, terminando 2022 y 2023, será un año muy fuerte para ti, pues vendrán muchos duetos y muchos cambios, además de que en la disquera te van a traer ‘cortito’, pero te veo firmando papeles y vas a tomar una gran decisión”.

Vieira Vidente asegura que Belinda le habría traído mala suerte a Nodal A punto de terminar con su lectura de cartas, donde confirmó que los papás del cantante, Jaime González y Silvia Cristina Nodal, están en graves problemas, Vieira Vidente aseguró que Belinda le habría traído mala suerte a Christian Nodal, por lo que no es extraño todo lo que le ha pasado en las últimas semanas. “Hay algo ahí que tú sientes, la quisiste mucho, pero también existe un rencor al mismo tiempo. Yo siempre he dicho que hay veces que la pareja de uno o te da buena suerte o te da mala suerte, y en esto que le pasó a Christian, le dio mala suerte haber estado con Belinda”, compartió la reconocida psíquica.

¿Irán a la cárcel? Por último, Vieira Vidente quiso dejar en claro que, a pesar de la gravedad de la situación, no ve que los papás de Christian Nodal pisen la cárcel, sin embargo, lo que sí visualiza es que van a desembolsar mucho dinero, van a firmar papeles y tendrán que acudir a la Fiscalía para enfrentar las demandas que les han interpuesto. “No entiendo por qué no hacen las cosas bien, la ambición es terrible, ya vemos que los hijos matan a los padres, los hermanos entre ellos, quién sabe que más nos espera”, “El problema de los padres de Christian no es culpa de Belinda, es culpa solamente de ellos”, “Señora, este problema que tienen ahorita no fue de cuando estaba con Belinda, eso tarde que temprano iba a pasar por malas decisiones que tomaron”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).