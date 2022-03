Hay que tomar en cuenta también que justo el año pasado la disquera le ofreció al ex de Belinda renovar su contrato de exclusividad, el cual no se concretó, mientras que sus papás demandaron a Universal Music reclamando la titularidad del catálogo musical del joven intérprete.

Por otra parte, los abogados de Universal Music compartieron que la demanda que presentaron los papás de Christian Nodal exhibieron contratos con fecha anterior a los firmados con la disquera, por lo que se cree que puedan ser falsos o que los engañaron al no revelar la existencia de estos contratos.

Por otra parte, los papás del cantante, así como un colaborador de nombre Abelardo Baez Ochoa, son señalados de haber cometido presunto fraude genérico por pretender apropiarse de los fonogramas Nace un borracho y Dime cómo quieres: “Christian es el menos culpable de todo esto, lo ocasionaron sus padres, no él”, expresó un usuario (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

En esa ocasión, Universal Music solicitó medidas cautelares y abrió una serie de procedimientos penales y civiles para demostrar que ellos pagaron y financiaron el catálogo musical de Christian Nodal, el cual aseguran que su actual disquera, Sony Music, no puede ni debe utilizar.

¿Tiene otra demanda?

De acuerdo con información de El Heraldo de Chihuahua, el equipo de Christian Nodal desconoce la demanda interpuesta por el empresario Joel Aragón por incumplimiento de contrato en el 2018, por lo que le darán seguimiento a esta querella. Justo cuando se les buscó para saber su postura, Julio Sánchez, de la oficina de prensa del cantante, dijo que se estaba enterando de todo esto.

“Yo no puedo dar una versión de los hechos si no estoy enterado, al igual que su representante y Christian no creo que tengan conocimiento, sino ya se hubiera tocado el tema, lo único que pudo informar es que él va, canta y es todo, de igual forma hablaré con el equipo para que ellos vean esa parte”.