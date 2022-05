Pareciera que a Christian Nodal ya le está gustando que le critiquen su imagen , pues su talento no se discute, pero su obsesión por los tatuajes sí, incluso hasta su mamá Cristy ha expresado que en diversas ocasiones lo ha regañado porque en un tiempo récord de menos de 3 años, se ha marcado ya casi toda la cara.

Ahora, el ex de Belinda se puso una nueva marca en la cara para ‘forjar su personalidad e imagen’, que de por sí ya está bastante trastocada desde el último año gracias a su relación y ruptura con Belinda, así como los escándalos de dimes y diretes entre ambos, pasando por sus problemas con su disquera anterior y por supuesto su obsesión por los tatuajes .

“Y me lo tatué”, es lo que compartió el cantante en su historia de Instagram donde aseguró que se había hecho un nuevo tatuaje encima de la nariz y debajo del ojo derecho, lo que sin duda lo colocó de nuevo en el ojo del huracán y las reacciones de sus seguidores y detractores apuntalan a que ya tiene un problema serio en su mente…

Más personas manifestaron su opinión: “Ya se arruinó todo el rostro”, “Uy dios mio. Terror ese joven”, “Eso parece como un pasacalle de feria de pueblo”, “Parece un cuaderno de niño”, “La verdad q Naco…si parece mara”, “Idéntico al mantel de la mesa de la cocina de mi abuela”, “Pero qué le pasa, no tiene celebro porque no lo ayudan sus representantes, que hacen el necesita ayuda urgente es muy joven y parece que tiene algún problema”.

La cuenta de Instagram de ‘El Gordo y la Flaca’ compartió la fotografía del nuevo tatuaje de Christian Nodal y como ya es costumbre resultó en un sinfín de burlas al mexicano: “Pobrecito”, “Ridículo”, “La fama y el dinero lo enloquecieron”, “No me gusta esta nueva imagen de él, todo lo contrario a lo que venía proyectando”, “No piensa o lo dejaron sin cerebro”.

¿La nueva novia de Christian Nodal?

¿Nathalia Milán es la nueva novia de Christian Nodal? Le gustan las rubias y de eso no hay duda, pues sus últimas dos parejas han sido de ojos claros y en esta foto a bordo de un avión aparece muy divertido el ex de Belinda con esta chica que pareciera ser rebelde y atrevida a la vez, pero la gente no aprueba la actitud del mexicano.

“Muchacho joven que pena tanto tatuaje en su cara”, “Muy bonita su música, pero de verdad su imagen es una por que ría”, “Lo talentoso no se le quita! Pero él tiene problemas serio”, “Y luego se indigna de que le digan naco, si solo se comporta como tal”, “Sus canciones y su voz 100 pero ese look fatal lo hace ver naco. No le va…. Ese asesor de imagen”, “Él tiene su autoestima por el piso y su mami ni cuenta se da está llamando la atención urgente necesita terapia”, comentaron más personas. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.