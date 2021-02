“Es una canción que compuse en 15 minutos, la mandé y me dieron el: ok”, compartió el novio de Belinda, quien también está de luto por la muerte de su abuelita, Juana Moreno.

“Disfruto los míos siempre y cuando no lastimen a nadie más”, comentó.”¿Y si te compro tacos?… jalo”, “¿Y si te dejo más tareas?… como quiera no las voy a entregar”, “¿Y si te pega Belinda?”, son algunos memes que se desprendieron del video Dime cómo quieres, resultado de la experiencia que tuvo al trabajar con la familia Aguilar.

“No sé cómo vamos a superar esta pérdida”

Luego de las múltiples muestras de apoyo y cariño que recibió tras el fallecimiento de su abuelita, Belinda, quien mantiene una relación amorosa con Christian Nodal desde hace varios meses, agradeció a sus seguidores con un emotivo mensaje en sus historias de Instagram.

Antes, la cantante, quien saltó a la fama por su participación en la telenovela Amigos por siempre, compartió una fotografía de su abuelita que destaca por el gran parecido físico que hay entre ambas.

“Quiero agradecerles a todos los mensajes de amor que me han mandado en esta situación tan difícil para mí y para mi familia, mi abuelita era la alegría de mi casa, era nuestra reina, nuestra fortaleza, y ahora ya no está”, comentó la cantante.

Por último, Belinda confesó que no sabe cómo superarán esta pérdida y que ella jamás se había sentido así: “La extraño y no sé cómo vivir sin ella, sin su voz, sin su presencia, sin su olor, no sé…”.

ALGUNAS IMÁGENES FUERON TOMADAS DE ESTE VIDEO