Christian Nodal ‘no ve la suya’

Ahora, su mamá sale en su defensa tras acusaciones que le hacen sus seguidoras

Recientemente, el cantante dio la cara y habló sobre el presunto veto que le impuso su disquera ¿Necesita una limpia? Luego de que diera la cara y hablara sobre el presunto veto que le impuso su disquera, ahora el cantante Christian Nodal, quien está comprometido con la también cantante Belinda, es objeto de fuertes críticas, por lo que su mamá, Silvia Cristina Nodal Jimenez, salió en su defensa. A través de las redes sociales de Chica picosa se compartió un mensaje que la madre del intérprete de temas como No te contaron mal y Adiós amor recibió y subió a sus historias de Instagram donde no se queda callada y responde de forma contundente a los cuestionamientos que le hizo una admiradora de su hijo. ¿Qué fue lo que provocó que la mamá de Christian Nodal saliera en su defensa? Una usuaria de nombre Danny Cabrales se dirigió a la mamá de Christian Nodal de la siguiente manera: “Señora bonita, le saludo esperando y me lea y que mis palabras no la molesten. ¿Qué le pasa a su hijo? Con tatuaje en la cara, hable con él, eso no está bien”. “Me refiero a que por ser artista eso no se le ve bien en el cuerpo, como se ve menos está bien, pero ya en la cara… desde que está con Belinda es otro y no es para bien, qué lastima. Hable con él, todo lo que sube, baja, no siempre se está en la cima”. Cristy Nodal respondió de una forma que nadie hubiera esperado.

¿En realidad Christian Nodal cambió desde que está con Belinda? Desde que comenzó su relación con Belinda, el cantante Christian Nodal ha sufrido cambios muy notorios, uno de ellos, los tatuajes que tiene en todo su cuerpo, aunque da la impresión que eso le tiene sin cuidado y sigue con su carrera artística, cada vez más exitosa, como si nada hubiera pasado. “La vida cambia constantemente y nosotros junto con ella. A veces para mal, a veces para bien, pero juro que estoy dando lo mejor que puedo en esta vida. Una disculpa desde el corazón por cualquier actitud negativa. Necesitaba este tiempo de descanso. Necesitaba esta estabilidad y paz mental que para algunos quitármela se volvió negocio o diversión. Lo importante es que estoy listo para volver con todo”, escribió el artista a finales de septiembre pasado.

¿Belinda es la perdición del cantante? En una de sus publicaciones más recientes, con motivo del Día de Muertos, Christian Nodal subió una imagen en la que está acompañado de su prometida, Belinda. Ambos lucen caracterizados para formar parte de las celebraciones en memoria de todas las personas que han fallecido. Y aunque la mayoría de sus fans están encantados con este romance, tal parece que varios no están muy satisfechos y les hicieron comentarios de todo tipo: “Te veías mejor conmigo”, “Mejor pela a mi jefa”, “Christian, ya no te tatúes!!! Te cambia tu carita mucho”, “Adiós Nodal y Belinda, les irá mejor en el bote”, “Antes del reclusorio”.

Mamá de Christian Nodal confiesa que le duele el cambio de su hijo Luego de recibir el mensaje que le hizo llegar una admiradora de su hijo, la mamá de Christian Nodal no se enganchó y respondió de la siguiente manera: “Hermosa! Soy su madre, claro que me duele su cambio, pero como madre más me dolería darle la espalda por ser quién es él, sin faltarle al respeto y agradezco el consejo”. “No sé tu vida, pero tal vez por tus comentarios y pensamientos están basados en nuestra familia, ella es bellísima! De alma y corazón! Y solo lo apoya. Si eres tradicional, mujer mexicana, entenderás. Y si no, sigue adelante con tus personas próximas a seguir. Nuestra familia no cambia, con o sin, son nuestros amores más auténticos y lo mejor es que nos respetamos y nos amamos tal cuál somos”.

Cristy Nodal le da cachetada con guante blanco a usuaria que atacó a su hijo Para terminar con su mensaje, la mamá de Christian Nodal, quien recientemente cumplió años y fue sorprendida por su hijo al subirla al escenario para cantarle Las mañanitas, aseguró que el cambio en el cantante no es culpa de nadie: “Somos inteligentes y de gustos estrafalarios”. “Vivimos en el amor y nuestro amor nos deriva. Tal cual, princesa, respeto si no gustas del arte que consideramos son los tatuajes, que vienen de nuestros ancestros. Vivir y deja vivir. Ese es el punto. Valora y pregúntate: ¿Soy feliz, me libera pensar como yo pienso?”, concluyó Cristy Nodal.

Usuarios consideran que Christian Nodal “se ha echado a perder” Despues de leer la defensa de Cristy Nodal a su hijo, muchas personas se pusieron de su lado, pero hubo también quienes aseguraron que desde que Christian Nodal empezó su relación con Belinda, ya es ‘otra persona’: “No pues si se ha hechado a perder el Nodal, para qué hacerle al cuento”. “Ya perdió el piso Nodal”, “Una cosa es arte, tatuajes hermosos, pero esos rayones en la cara, perdón, pero no le veo nada de arte ahí, digan lo que digan, defiende lo indefendible”, “Claro que me duele su cambio. ¿A qué se refería cn eso la señora?”, “Pues es la verdad, yo pensé que era Santa Fe Klan o Babo de Cartel de Santa”.

Le arman un circo mediático a Christian Nodal A través de una transmisión en vivo por Instagram, Christian Nodal dijo si en verdad está sufriendo un veto por parte de su disquera o no. La semana pasada se dio a conocer que Universal Music vetó al cantante de Botella tras botella por supuestamente no respetar algunas cláusulas del contrato y hacer duetos musicales con quien le dio la gana. “Yo tengo una resolución de una jueza federal donde ordena que todas las medidas que solicitó Universal, denegadas. O sea que no existe tal veto. Tan falso es, que una juez lo está ordenando”, explicó. El sonorense dijo que ya no tiene ninguna relación laboral con esa empresa, por lo que no pueden vetarlo y la razón de todo este escándalo es porque ya no quiso firmar un nuevo contrato con ellos.

El cantante agradece las muestras de apoyo “Están metiendo todo este circo de los medios y de redes sociales contra mí, y se me hace una injusticia porque yo he entregado mis cinco años de carrera, los he hecho limpio, trabajando muy fuerte, entregando mi 100 por ciento para ustedes”, comento el cantante Christian Nodal. Por último, el cantante, quiene stá comprometido con Belinda aunque hasta el momento no han compartido la fecha de su boda (varias personas aseguran que ya se casaron), se expresó así: “Quiero agradecerles por todo el apoyo, por todo el cariño, por todo el amor. Gracias por las fechas que hemos tenido, por todos los shows, gracias” (Con información de Agencia Reforma).

¿Está vetado o no? Christian Nodal sí está viviendo un veto por parte de su disquera, según lo confirmaron el lunes en el programa Ventaneando. La conductora Paty Chapoy aseguró que no pueden pasar imágenes del reciente concierto del novio de Belinda ofrecido en Monterrey, Nuevo León. Aunque en un inicio eran simples rumores, el lunes la periodista confirmó que el veto de Nodal es una realidad, esto debido a que no pudieron pasar imágenes de su reciente concierto: “¿En qué va la situación de Christian Nodal en relación al concierto que recientemente hizo en Monterrey y que no podemos usar imágenes ni nada?”, preguntó Chapoy.

¿Está en problemas legales? Mónica Castañeda explicó que Universal Music es la encargada de impedir que se promocione el intérprete de Botella tras botella en cualquier medio de comunicación por un incumplimiento de contrato: “Christian sí se presenta en Monterrey, pero sigue el tema legal mediante el cual, su disquera pide que no sean escuchadas sus canciones”. “Al parecer hay un incumplimiento de contrato que ellos tenían en las negociaciones de cómo se llevaban a cabo los duetos o cómo se llevaban a cabo las grabaciones de los nuevos temas”, aseguró Mónica. A pesar de las palabras del cantante en sus redes sociales, queda la duda si en realidad su carrera artística se verá afectada (Con información de Agencia Reforma).