Christian Nodal está de luto tras irreparable pérdida

No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaron ante esta noticia, la mayoría de ellos preguntando qué fue lo que le pasó al bajista de Christian Nodal. Hasta el momento, el intérprete de temas como Adiós amor y Dime cómo quieres no se ha pronunciado al respecto.

Fue en la cuenta de Instagram de Chamonic donde se dio a conocer esta noticia, aunque no se entró en detalles sobre la causa de la muerte del joven músico, aunque se dice que fue, al parecer, a consecuencia del coronavirus : “Que en paz descanse Abraham Cervantes, bajista de Nodal, lamentablemente falleció”.

A menos de un mes de comenzar su gira por Estados Unidos con el Botella tras botella US Tour, donde tendrá como invitado especial a Gera MX, y pocos días después del cumpleaños de su prometida, la cantante Belinda, Christian Nodal está de luto tras la muerte de su bajista Abraham Cervantes.

Con su gira por Estados Unidos a la vuelta de la esquina, Christian Nodal no tendría mucho tiempo para llorar la muerte de su bajista, Abraham Cervantes, de quien se informó sobre su triste fallecimiento al parecer a causa del coronavirus.

“Sus papás dieron positivo a Covid, su mamá se puso mal y la llevaron a un hospital, pero no fue necesario ingresarla, ahora está en casa con muchos cuidados reponiéndose poco a poco; su papá (Ignacio Peregrín) está estable”, declaró un allegado a Belinda.

“Hubiera dado lo que fuera por viajar contigo y estar juntas este día tan especial, lamentablemente no puedo por una dificultad de salud, pero superando este momento tan difícil celebraremos juntos. Te amo”, escribió Belinda Schüll, mamá de Beli (Archivado como: Christian Nodal está de luto tras muerte de su bajista).

El pasado fin de semana Belinda celebró su cumpleaños 29 al lado de su prometido Christian Nodal, pero aunque su mamá no estuvo con ella en ese momento tan importante, sí la felicitó a través de redes sociales, pero fue en su mensaje que activó la alarma respecto a su salud.

Quien alarmó a todos fue Belinda Schüll, porque inesperadamente su oxigenación comenzó a bajar y decidieron llevarla a un hospital para que recibiera atención oportuna, y aunque no fue necesario que la internaran, su famosa hija se ha encargado de cuidarla desde que regresó a casa (Con información de Agencia El Universal).

De acuerdo con información del portal SDP Noticias, poco tiempo después de haber grabado el tema Dime cómo quieres, surgió el rumor que existía algo más que una amistad entre Ángela y Nodal, motivo por el cual Belinda se habría puesto celosa, incluso se dice que fue la responsable para que su novio no hiciera un dueto con Danna Paola (Archivado como: Christian Nodal está de luto tras muerte de su bajista).

Aseguran que Ángela Aguilar se ilusionó con Christian Nodal

No pasó mucho tiempo para que usuarios expresaran sus puntos de vista luego de ver ‘el desaire’ que le hizo Ángela Aguilar a una nueva colaboración con Christian Nodal: “Yo si creo qué Ángela se ilusionó con Nodal. Algo muy de juventud, pero Nodal de ella no… Nodal, a pesar de su edad, está súper adelantado a su música”.

“Uy, Ángela, tan bien que te veías sin meterte en polémicas, tienes talento, no es necesario que te metas en los escándalos de la farándula”, “Qué bueno que Ángela se dio cuenta que este medio no es no más cantar, también se trata de ser humildes. Nodal canta muy muy bonito, pero se ha vuelto muy arrogante”.