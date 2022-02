Belinda y su presunta indirecta ¿para Christian Nodal?

Cabe destacar que Christian Nodal no ha sido el único que ha sacado trabajo, y es que tras su ruptura, Belinda también sorprendió a sus fanáticos una impactante canción, la cual trae con ella un mensaje sumamente revelador, que al igual que Nodal, muchos creer que es una indirecta para él.

En la canción titulada “Mentiras Cabrón’, Belinda canta el siguiente verso: “Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón. No quiero más que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras” ¿será este un mensaje para su ex Christian Nodal?