Christian Nodal se confiesa en pleno concierto y habla de la infidelidad

Christian Nodal habla de infidelidad: ¿Fue una indirecta hacia Belinda?

Aunque algunos fans pensaron que se trataba de una indirecta, la realidad es que Nodal no ha hablado publicamente acerca de que haya sido infiel, o le haya sido alguna de sus ex parejas. Mucho se ha especulado sobre las razones por las cuales terminó con su más reciente ex novia, la cantante Belinda, quien recientemente se mudó a España. (VIDEO)

Ni Nodal ni Belinda han aclarado el por qué se separaron, mucho se especuló acerca de una posible infidelidad por parte de él, pero nada quedó confirmado. Christian Nodal se está enfocando plenamente en su carrera artística, cada vez sumando más éxitos y continuando con su gira. Archivado como: Christian Nodal habla de infidelidad