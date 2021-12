Christian Nodal celebra su cumpleaños pero algo sale mal

El cantante se molesta con Belinda por hacer ruido

“Que grosero”, dicen los internautas en redes Christian Nodal grosero Belinda. ¿Se está acabando el amor? La relación entre Christian Nodal y Belinda ha dado mucho de que hablar, y es que desde el comienzo de su romance las críticas no han dejado de parar. Incluso hubo un momento en que Nodal borró todo lo relacionado con Belinda en sus redes sociales haciendo creer que había una posible ruptura. A través de un video que esta circulando en las redes sociales, el cantante Christian Nodal aparece celebrando su cumpleaños número 22turante, acompañado de su familia y por supuesto de su prometida Belinda. Al parecer los problemas entre ambos ya se empiezan notar y esto ha llamado la atención de los internautas. Christian Nodal se comporta grosero con Belinda Y es que muchos aseguran que el artista musical se comportó de manera grosera con su futura esposa, en las imágenes se puede observar a la familia de Nodal cantándole las mañanitas dentro de un restaurante. También se observa a Beli cantando y tocando un plato con una cuchara. La también actriz decidió celebrar su cumpleaños de una manera muy peculiar, algo que habría molestado a Christian. El sonorense se ganó las críticas inmediatamente por su reacción, ya que aseguran que si eso hace ahorita que son novios, que será cuando estén casados.

¿Por qué Christian Nodal fue grosero con Belinda? A través de la cuenta de Instagram de Chamonic 3 se compartió el video de la celebración del cumpleaños del cantante sonorense, quien nació un 11 de enero. Todos sus familiares se reunieron para celebrarlo como se debe pero al parecer el artista musical llegó a su limite. En el video se ve como Belinda comienza a golpear un plato mientras cantaba las mañanitas, de primero la sonrisa de Nodal invadía su rostro, pero ante la insistencia de su novia hozo que se molestara. En ese momento volteó a verla con otra cara y con su mano la detuvo, a tal grado de verse muy serio.

¿Se gano las críticas el cantante? Cabe mencionar que de primero reaccionó divertido a esta sorpresa y sonreía mientras sus acompañantes le cantaban y le daban una uva con una vela, como si fuera el pastel de su cumpleaños. Pero luego su rostro cambio por completo, ya que volteó a ver a los demás con una cara de enojo. Esta menara de actuar del cantante hizo que los internautas los criticaran, pero a la que parece que no le importó nada fue a Belinda, quien después volvió aparecer sonriendo en pleno festejo. A pesar de esto los familiares continuaron celebrando y pasaron por alto la reacción del sonorense.

“Todavía ni se casan y él ya se mira listo para divorciarse” Inmediatamente algunos internautas reaccionaron al video donde muchos se fueron en contra de Nodal, pero también hubo quienes mencionaron que el ruido que hace Belinda es muy fastidioso. Al parecer todo se trataba de una broma, incluso el supuesto pastel era solo una uva con una vela. “Todavía ni se casan y él ya se mira listo para divorciarse”, “Si no se pudo contener con gente al lado y en frente de la mesa y hacerle así a su novia, no me quiero imaginar cuando se peleen y estén solos”, “Yo creo que hay formas de hacer las cosas y esa no fue la correcta”, fueron algunos de los comentarios.

“Que grosero tan bien que me caía” “Lo mismo vi, yo! Pero pensé que lo había mal interpretado jajaja y la otra muy sumisa”, “Ese hombre ya no tiene dónde tatuarse solo falta que se tatúe en el chiquistriquis”, “Es que el ruido del plató y la cuchara”, “¿Que le paso a Nodal? era bien chulo y ahora parece q no se baña”. “Que grosero tan bien que me caía”, “Era broma porque Nodal cumple el 11 de enero, él igual le hace bromas fuertes a Belinda, como cuando le embarro el pastel en la cara en un restaurant de España”, “Estaba chiveado nunca le ha gustado están bromeando y de todo hacen chisme están cotorreando”, continuaron los mensajes. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

A pesar de los constantes rumores de una posible separación, aunque tienen ya varios meses comprometidos, la relación de Belinda y Christian Nodal parece ir viento en popa, pues en esta ocasión, se filtra video de la cantante y actriz bailándole de manera sensual a su pareja. En reciente entrevista que concedió al programa Despierta América en domingo, el cantante Christian Nodal reveló que la boda religiosa con Belinda se llevará cabo el año próximo, mientras que la boda civil se realizará "muy pronto" y lo que le hace mucha ilusión es crear su propia familia.

Belinda sorprende a Christian Nodal bailándole sensualmente En apenas unos cuantos segundos, y al ritmo del tema I'm too sexy de Right Said Fred, de gran éxito a principios de la década de los noventa, Belinda no se guardó nada y le bailó de manera sensual a su pareja, Christian Nodal, quien se limitó a escribir "Mmmm", así como emojis de caritas enamoradas. De espaldas a la cámara, se puede ver a la intérprete de Amor a primera vista con un conjunto deportivo con el, nombre de su novio, y cuando nadie lo esperaba, se levanta su sudadera, dejando al descubierto una cintura minúscula, la cual es objeto de deseos de sus admiradores.

"Si tiene buen cuerpo la Belinda" Una de las cuentas que retomó esta publicación de Christian Nodal, quien sigue sin borrarla de sus redes sociales, fue la del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, donde los usuarios no se guardaron nada en sus comentarios para Belinda. "Y luego los artistas se enojan cuando periodistas o personas 'invaden su privacidad'", "Sí tiene buen cuerpo la Belinda", "Caldo de hueso", "Pues digo, nada fenomenal, toooda la gente es bien experta en eso, y enseñar la intimidad de tu recámara para likes, hay que estar bien mal de la cabeza para subir esto", "Ya aburren", "Cuerpazo la Belinda. Y que bien que disfruten su amor", "Lo tiene bien encul…", "Ridícula la Belinda" (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Sí quiere casarse con el sonorense, además de convertirse en mamá La pareja formada por Belinda y Christian Nodal sorprendieron a propios y extraños al aparecer en la portada de la edición de diciembre de la revista Quien, donde la cantante y actriz confesó que si quiere unir su vida a la de su novio, aparte que desea convertirse en madre. Nodal, por su parte, reveló que quiere darle la boda de sus sueños a "Beli". "Ese hombre se ha jod… la cara con tatuajes", "Pobre, en la que se va a meter, hasta la risa le van a quitar", "Bueno, le va a limpiar la raza, carajo", "Se le ven horribles esos tatuajes en la frente al Nodal", "Tan bonita ella!!! Se ve demasiado fina para él, pero bueno, la plata lo puede todo!!!", "De flojera este tipo, ya cae en lo payaso", se puede leer en algunos comentarios.

Defiende mamá del cantante a su hijo La madre de Christian Nodal, Cristy, utilizó sus redes sociales para defender a su hijo. "¿Qué le pasa a su hijo?, con tatuaje en la cara, hable con él, eso no está bien, me refiero que por ser artista ese no se le ve bien en el cuerpo, como se ve menos está bien, pero ya en la cara. Desde que está con Belinda es otro y no es para bien, ¡qué lástima!, hable con él, todo lo que sube baja, no siempre se está en la cima", le escribió una follower. Cristy no tardó en sacar las garras por su hijo… y su nuera: "Claro que me duele su cambio, pero como madre más me dolería darle la espalda por ser quien es él, sin faltarte al respeto y agradezco el consejo, pero a ti nadie te dice quién ser o que no seas (…) Respeto si no gustas del arte que consideramos que son los tatuajes, que vienen de nuestros ancestros. ¡Vivir y dejar vivir! ¡Ella (Beli) es bellísima! ¡De alma y corazón! Y sólo lo apoya, si eres tradicional, mujer mexicana" (Con información de Agencia Reforma).