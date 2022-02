Fue el pasado mes de noviembre cuando se dio a conocer que Christian Nodal estaba enfrentando una batalla legal en contra de su antigua disquera, Universal Music, provocando que miles de sus fanáticos se encontraran desesperados al enterarse que la música del cantante ya no iba a ser promocionada debido al veto impuesto por la empresa.

¿Qué pasó entre la disquera y el cantante mexicano?

Esto por supuesto iba a repercutir fuertemente en su carrera, y es que al no haber la promoción necesaria de su música, las ventas disminuirían considerablemente, sin embargo, en un en vivo a través de Instagram Christian Nodal calmó a su sequito de fanáticos y aseguró que nada de eso era real y que nadie podría dañar así su carrera:

“Yo tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas las medidas que solicitó Universal fueran denegadas, o sea que no existe tal veto, es falso, no tengo ningún contrato vigente con Universal, realmente lo que están haciendo es que a la fuerza, como yo no quise firmar ningún contrato, están metiendo todo este circo de los medios y de las redes sociales contra mí”.