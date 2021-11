A pesar de los constantes rumores de una posible separación, la relación de Belinda y Christian Nodal parece ir viento en popa

En esta ocasión, se filtra video de la cantante y actriz bailándole de manera sensual a su pareja

“Cuerpazo la Belinda”, expresan usuarios A pesar de los constantes rumores de una posible separación, aunque tienen ya varios meses comprometidos, la relación de Belinda y Christian Nodal parece ir viento en popa, pues en esta ocasión, se filtra video de la cantante y actriz bailándole de manera sensual a su pareja. Fue el propio intérprete de Botella tras botella, Adiós amor y Te fallé, que a través de sus historias de Instagram, compartió este momento íntimo desde lo que parece ser su habitación, y hasta este momento, permanece en el mismo lugar para deleite de sus seguidores. Belinda y Christian Nodal siguen con su noviazgo a pesar de todo En reciente entrevista que concedió al programa Despierta América en domingo, el cantante Christian Nodal reveló que la boda religiosa con Belinda se llevará cabo el año próximo, mientras que la boda civil se realizará “muy pronto” y lo que le hace mucha ilusión es crear su propia familia. Cabe recordar que los artistas coincidieron en el programa La Voz México, donde ambos fungían como coaches, por lo que el flechazo no tardó en hacer su aparición: “A mí me da, siempre que la miraba, pánico escénico, sabes, como cuando me subí la primera vez a un escenario y quería esconderme detrás de todos y no podía ser yo en frente de ella y nunca me había pasado con una mujer, porque ella impone demasiado”.

Belinda sorprende a Christian Nodal bailándole sensualmente En apenas unos cuantos segundos, y al ritmo del tema I’m too sexy de Right Said Fred, de gran éxito a principios de la década de los noventa, Belinda no se guardó nada y le bailó de manera sensual a su pareja, Christian Nodal, quien se limitó a escribir “Mmmm”, así como emojis de caritas enamoradas. De espaldas a la cámara, se puede ver a la intérprete de Amor a primera vista con un conjunto deportivo con el, nombre de su novio, y cuando nadie lo esperaba, se levanata su sudadera, dejando al descubierto una cintura minúscula, la cual es objeto de deseos de sus admiradores.

“Si tiene buen cuerpo la Belinda” Una de las cuentas que retomó esta publicación de Christian Nodal, quien sigue sin borrarla de sus redes sociales, fue la del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, donde los usuarios no se guardaron nada en sus comentarios para Belinda. “Y luego los artistas se enojan cuando periodistas o personas ‘invaden su privacidad'”, “Sí tiene buen cuerpo la Belinda”, “Caldo de hueso”, “Pues digo, nada fenomenal, toooda la gente es bien experta en eso, y enseñar la intimidad de tu recámara para likes, hay que estar bien mal de la cabeza para subir esto”, “Ya aburren”, “Cuerpazo la Belinda. Y que bien que disfruten su amor”, “Lo tiene bien encul…”, “Ridícula la Belinda” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Belinda sí quiere casarse con Christian Nodal, además de convertirse en mamá La pareja formada por Belinda y Christian Nodal sorprendieron a propios y extraños al aparecer en la portada de la edición de diciembre de la revista Quien, donde la cantante y actriz confesó que si quiere unir su vida a la de su novio, aparte que desea convertirse en madre. Nodal, por su parte, reveló que quiere darle la boda de sus sueños a “Beli”. “Ese hombre se ha jod… la cara con tatuajes”, “Pobre, en la que se va a meter, hasta la risa le van a quitar”, “Bueno, le va a limpiar la raza, carajo”, “Se le ven horribles esos tatuajes en la frente al Nodal”, “Tan bonita ella!!! Se ve demasiado fina para él, pero bueno, la plata lo puede todo!!!”, “De flojera este tipo, ya cae en lo payaso”, se puede leer en algunos comentarios.

Defiende mamá de Christian Nodal a su hijo La madre de Christian Nodal, Cristy, utilizó sus redes sociales para defender a su hijo. “¿Qué le pasa a su hijo?, con tatuaje en la cara, hable con él, eso no está bien, me refiero que por ser artista ese no se le ve bien en el cuerpo, como se ve menos está bien, pero ya en la cara. Desde que está con Belinda es otro y no es para bien, ¡qué lástima!, hable con él, todo lo que sube baja, no siempre se está en la cima”, le escribió una follower. Cristy no tardó en sacar las garras por su hijo… y su nuera: “Claro que me duele su cambio, pero como madre más me dolería darle la espalda por ser quien es él, sin faltarte al respeto y agradezco el consejo, pero a ti nadie te dice quién ser o que no seas (…) Respeto si no gustas del arte que consideramos que son los tatuajes, que vienen de nuestros ancestros. ¡Vivir y dejar vivir! ¡Ella (Beli) es bellísima! ¡De alma y corazón! Y sólo lo apoya, si eres tradicional, mujer mexicana” (Con información de Agencia Reforma).

“Estoy muy emocionado, la verdad”, dice Christian Nodal En una reveladora entrevista que concedió hace unos días para una televisora en Saltillo, Coahuila, en México, donde ofreció un inolvidabele concierto dentro de su gira por todo el país, el cantante Christian Nodal no se anduvo con rodeos y se expresó de la siguiente manera: “Ojalá estuviera casado ahorita. Yo me muero por casarme con mi amor (refiriéndose a Belinda), pero no, todavía no. No nada más es la agenda, yo creo que es una preparación y hay que tener un estado emocional, y todo… O sea, son muchas cosas, y estoy muy emocionado, la verdad”, dijo el compositor, quien hace unas semanas borró todas sus fotos de redes sociales.

¿La boda sigue en pie? En esta ocasión, la intérprete de Amor a primera vista no pudo acompañar a Christian Nodal en su concierto como lo ha hecho en otras ocasiones, incluso se les vio juntos en los Premios Billboard 2021, los cuales se llevaron a cabo hace unos días en Miami, Florida, en los Estados Unidos. En la entrevista que concedió Christian Nodal no entró en más detalles sobre la fecha en la que se llevaría a cabo la tan esperada boda, echando por la borda los rumores de una separación, los cuales han aparecido a la menor oportunidad posible, sobre todo en redes sociales.

Christian Nodal reconoce que es celoso En otro orden de ideas, el intérprete de Adiós, amor, aceptó que es celoso, “pero normal”, y así se expresó: “Cuando hay que ser celoso con cosas obvias, pero de alguien más, o sea, para mí es la mujer más bella que existe y siempre la van a admirar por su belleza, entonces yo no tengo ningún problema con eso”, dijo sobre Belinda. También, comentó que la decisión que tomó de borrar sus fotos de su cuenta oficial de Instagram obedeció a que se estaba mezclando demasiado su vida personal con su vida profesional: “Fue como muy duro, porque hay comentarios muy fuertes y feos, y (a) esa energía yo no estaba acostumbrado”, finalizó.

Cantan su amor En las redes sociales los han separado y confrontado, pero Belinda y Christian Nodal no se detienen a aclarar rumores; prefieren, mejor, disfrutar su amor y hasta dar un paso más sólido: trabajar juntos: “Se dicen muchas cosas, pero estamos felices”, expresaron. “El trabajo y lo demás demuestra la conexión y lo que tenemos juntos”, expresa Belinda, mientras que el cantante mexicano comentó: “Mucha gente no logra entender que somos como cualquier otra pareja normal, la diferencia es que somos figuras públicas”.

Christian Nodal canta “Por el resto de tu vida” La pareja comparte que llevará su historia de amor a la música con “Por el resto de tu vida”, que formará parte del nuevo álbum del sonorense, Forajido: “Es una canción muy romántica, es prácticamente nuestra historia de amor. Queremos conectar con todo el público y estamos seguros de que se van a sentir identificados. Pensamos en hacer el video súper romántico; será el segundo sencillo de mi nuevo disco”. “Me siento muy emocionado y esperamos que ya salga pronto”, afirma el cantante. Les emociona fortalecer sus lazos y afinidades profesionalmente colaborando entre ellos, pues Belinda dirigió “La sinvergüenza”, video de Nodal con la Banda MS.