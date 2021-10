“Como me han hecho reír con todos los comentarios de todo lo que pasó ayer. Ya vienen por el anillo, van a venir por el, aquí lo tengo, ahorita van a venir por el, de hecho no estaba en mi casa, me tuve que venir para regresarlo”, comentó Libia Gavica a través de sus historias de Instagram.

Cuenta como fueron las cosas y afirma que ella no se robó ningún anillo

Tras esto, la chica que presuntamente ‘se robó’ el anillo de Christian Nodal cuenta un poco de cómo fue que ocurrieron los hechos, informando que ella en ningún momento se lo robó, y que más bien el anillo se le resbaló a Nodal sin que se diera cuenta, afirmando que ella trató de regresárselo pero nadie le hizo caso:

“Pero oigan estuvo muy chistoso, porque haz de cuenta que yo le doy la mano como todo mundo ahí, pero se le salió literal el anillo ¡yo no me lo robé!, literal se le salió y yo le grité el anillo, el anillo y nadie me peló, y pues dije lo voy a guardar y me contactaron y ya con eso lo voy a devolver”, especificó la Reina del Carnaval de Mazatlán.