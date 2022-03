El cantante de regional mexicano compartió sorpresivo mensaje en redes sociales

A través de la plataforma de Twitter el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’, compartió un escrito en el que menciona que actualmente trae una vibra totalmente diferente a la que tuvo antes y afirmó que se trata de una que nadie podría tumbarla tan fácilmente, dando a entender que la tristeza ya la dejó atrás.

“Ya me adueñé de una vibra que no se mata”, fue el mensaje que posteo a través de su cuenta oficial de Twitter el pasado domingo 20 de marzo colocando un emoji de cactus al final. Aunque no dijo más y sin revelar a que se refería, muchos de sus seguidores están seguros de que va dirigido para Belinda. Archivado como: Nodal harto de Belinda.