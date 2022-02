El ‘truene’ entre Belinda y Christain Nodal sigue dando de qué hablar

Resurge entrevista donde el cantante dijo que incluiría a ‘Beli’ en su testamento

“No nos hagamos tontos, ella solo estaba por dinero”, expresan algunos usuarios

Inmediatamente después de que se diera a conocer que la pareja formada por los cantantes Christian Nodal y Belinda había dado por concluida su relación, han resurgido varios videos donde ambos compartían interesantes revelaciones, como la ocasión en la que él dijo que incluiría a ‘Beli’ en su testamento.

Fue en las redes sociales del programa Ventaneando de TV Azteca que se recordó la manera en que el intérprete de canciones como Adiós, amor y Botella tras botella se expresaba de Belinda Peregrín Schüll, quien saltó a la fama tras aparecer en telenovelas como Amigos por siempre y Cómplices al rescate.

La separación de Belinda y Christian Nodal tomó por sorpresa a propios y extraños

En diciembre pasado, Christian Nodal habló de la posibilidad de incluir a Belinda, a quien además de ver cómo su esposa la veía como la madre de sus hijos, en su testamento: “Todavía no lo tengo porque realmente no tengo qué dejarle a un hijo o a alguien más, no tengo esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer”.

Y a la pregunta específica si incluiría a Belinda, con quien en ese entonces todo parecía ir ‘viento en popa’, en su testamento, así respondió: “Claro, pues si es mi esposa y la mamá de mis hijos, claro que si”. Fue muy notorio cómo le cambió el rostro al cantante al ser cuestionado por este tema en particular.