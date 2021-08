Ha vuelto a resurgir un video, donde Christian habla de por qué borra sus fotografías en Instagram

“Speedy González es de mis personajes favoritos”, explicó el cantante ante las dudas de sus fanáticos

“Siempre que lo pongo, significa que voy a sacar disco, una canción o algo.”, dijo en entrevista

¡Adiós a las dudas de su rompimiento! Christian Nodal, explicó en una pasada entrevista que significa qué él suba una fotografía de Speedy González; esto surgió después de que las dudas sobre su romance con Belinda se pusiera en duda debido a que borró todas las fotografías que tenían juntos y también las de su carrera.

¿Terminaron? Al parecer, no. Lo que sucede, es que se está rumoreando que Belinda y Nodal, se están preparando para un dueto que sacarán en los próximos días, con eso se aclara la situación de su compromiso, el cual aún no ha terminado. Por esa razón, los fanáticos de la pareja, pueden estar tranquilos.

Christian Nodal Belinda relación: La noticia que enloqueció a todos

El fin de semana, se dio a conocer que Christian Nodal había borrado las fotografías que subió con Belinda y también sus propias imágenes, dejando solamente una simpática imagen de Speedy González. Las dudas comenzaron a surgir, los fanáticos enloquecieron con la idea de que la pareja había roto su compromiso, nadie sabia que estaba pasando.

La pareja no ha dado declaraciones por el momento, es por esa razón que las personas no sabían si es realidad o no, que rompieron su compromiso, además de que la pareja se dejó de seguir en Instagram. Pero, una entrevista realizada hace un par de meses, donde el cantante explicó a GQ, lo que significaba esa singular imagen en su feed de Instagram y el por qué siempre la subía cuando el demás contenido abandonaba su perfil, volvió a resurgir.