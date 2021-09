Y la preocupación fue mayor, ya que ambas estrellas se habían comprometido, por lo cual se llegó a decir que no habría boda, sin embargo, aquí te dejamos el video para que veas cómo va su relación luego de todos estos chismes.

Al final se despide con otro beso y sale del escenario, por lo que con este video se confirma que ambos están más juntos que nunca y que su compromiso de matrimonio no se ha roto, como muchos han especulado en las redes sociales.

“La tóxica”, “marcando terreno la Belinda”, “que hermosa! Viva el amor al mil”, “Pues que metiche… que deje que el niño sea famoso, no que se cuelgue de la fama de él. Bueno yo solo digo al final lo van a terminar”, “¿Y ella siempre que hay concierto de Nodal sale al final? Que no sea tan tóxica y lo deje brillar en sus conciertos”. Archivado como: Christian Nodal y Belinda

Tras la publicación del video, la gente comenzó a reaccionar de manera alegre y cómica: “Para que sigan las especulaciones que terminaron, programas que no averiguan bien, no tienen credibilidad ya”, “siéntese señora y deje al chamaco cantar”.

“Se van diciéndole mam… Y si sale… Que colgada… Piénsele tantito sus fans los queremos ver juntos no porque a ustedes les valga o les caigan mal significa que está mal que ella salga a el escenario al contrario vean como la gente se emociona ridículos ustedes”.

Pero otros apoyaron a la pareja: “Que ridículos aquellos que dicen que ella es una tóxica… O que lo deje trabajar… ¿Qué no escuchan al público? Es quien la está cortando es porque los quieren ver juntos… Si no hubiera salido…2.

Algunos seguidores más se dijeron contentos por esta demostración de amor: “Me encanta está pareja, están juntos Belinda y Christian. La prensa y las noticias de farándula como siempre inventan chisme de separación sin investigar, la mayoría de lo que dicen no es verídico. Que viva el amor”.

“NO NECESITA DE FAMA”

Algunos haters hicieron su aparición: “De verdad que da pena ver como otras disque mujeres se expresen así de otra mujer como si todas fueran santas y Belinda subió porque el público lo pidió, no sean estúpid@s no necesita de fama porque ella ya es famosa menos colgarse de su prometido ni marcar terreno, pues él está con ella para evitar sus malos comentarios, es por eso que ya no suben contenido para evitar esto”.

“Ahora está diciendo gracias a ustedes voy a poder gastar más dinero”, “nunca lo besa , siempre mueve la cara”, “¿Entonces no terminaron?”, “ella es tan bella para él”, “es que se le nota el amor a flor de piel”, “solo así se escucha el nombre de ella ya ni en novela la gente la quiere ver”, dijeron más personas. Archivado como: Christian Nodal y Belinda