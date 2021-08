A la pregunta de cuál colaboración es la que le hace falta, Ximena respondió que le gustaría hacer algo con regional mexicano. Y cuando no lo esperaba, Escorpión Dorado le preguntó si creía que le prestarían a Christian Nodal o que si creía que “ya lo chupó el diablo”.

“Qué cag… que me lo preguntas, güey, porque creo que la última entrevista que vi tuya fue con Danna Paola y ella cuenta una historia… y yo era esa niña a la que se put… Danna Paola”, comentó entre risas la cantante, a quien le gustaría hacer una colaboración con Nodal (Con información de Agencia El Universal). PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ

“Cantas mejor que muchas”; Andrea Meza aparece ‘cantándole’ a Christian Nodal

Esto desató gran revuelo, ya que muchos comentaban que ella cantaba ‘como los mismos ángeles’, mientras que muchos usuarios mal intencionados comentaban que Andrea cantaba incluso mejor que muchos artistas que se dedican a esto, confesando que debería de lanzar un dueto con Christian Nodal:

“Bella, me encantan las reinas con talento, para callar bocas”, “Canta mejor que muchas que son dizque cantantes”, “Qué bella voz y muy guapa”, “Qué voz tan hermosa tienes”, “Aparte de hermosa, cantas bien bonito, ¿hay algo que no hagas bien?, “Qué bonito cantas chica, y no es envidia”.