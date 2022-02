Mhoni Vidente lo vuelve a hacer una vez más

La psíquica y clarividente cubana predijo la ruptura de Christian Nodal y Belinda

“El amor acaba cuando falta el dinero”, expresó en video ¡Deja a todos con la boca abierta! Ya no es una sorpresa que la vidente más querida por los hispanos, Mhoni Vidente, acierte en sus predicciones, y ahora lo vuelve a hacer una vez más, pues hace apenas unos días predijo la ruptura de la pareja formada por Christian Nodal y Belinda. A través de sus respectivas redes sociales, los cantantes expresaron que su relación, a pesar de ya estar comprometidos en matrimonio, había llegado a su fin. El intérprete de Adiós amor fue el primero en dar el paso y así se expresó: “Hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja”. Predicción cumplida de Mhoni Vidente En un video que está disponible en su canal oficial de YouTube, donde a la fecha tiene poco menos de dos milones de suscriptores, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente se expresó de la siguiente manera en una de sus visitas a El Heraldo de México a propósito de una publicación donde se percibe que Christian Nodal estaba cansado de su relación con Belinda. “Aquí el problema es que Nodal ya está muy gastado económicamente, no tiene trabajo y está vetado por su disquera, que mucha gente estaba diciendo que Belinda le había traído mala suerte a Nodal en cuestiones de trabajo y en cuestiones familiares porque se anda peleando mucho con su papá”.

“El amor acaba cuando falta el dinero”: Mhoni Vidente Sin dejar pasar más tiempo, la vidente más querida por los hispanos comentó que Christian Nodal ya no sabía qué hacer con su relación con Belinda (sin contar la cantidad millonaria que desembolsó por el anillo de compromiso que le entregó a la intérprete de Amor a primera vista). “Pero ahí te das cuenta que el amor acaba cuando falta el dinero. A lo mejor Nodal todavía debe de tener, pero ya no tiene los ingresos que tenía antes, no tiene los conciertos, la disquera lo tiene vetado, no puede utilizar ni su nombre ni sus discos, pero no es tanto que le pasó la mala suerte Belinda a Nodal, simplemente que no era su momento de estar en pareja”, expresó Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente dice quien ganará el Super Bowl En sus recientes revelaciones en exclusiva para Mundo Hispánico, la vidente más querida por los hispanos, quien también había mencionado en innumerables ocasiones a la hoy ex pareja formada por Belinda y Christian Nodal, dijo quien ganará el Super Bowl el día de hoy… De acuerdo con la carta de El Mago, el 2022 es el año del ‘carnero’, por lo que Mhoni Vidente visualiza que los Carneros de Los Ángeles ganarán el Super Bowl con una diferencia de 6 a 9 puntos sobre los Bengalíes de Cincinnati: “Será un Super Bowl muy bueno, además de que se presentarán artistas internacionales de hace tiempo y eso marcará una era nueva para California”.

Christian Nodal anuncia ‘truene’ con Belinda Luego de semanas de especulaciones sobre un posible rompimiento entre Christian Nodal y Belinda, pues los fans se percataron de que los cantantes no se seguían en sus redes sociales ni compartían videos y fotografías juntos, la noche de ayer sábado esta noticia se hizo oficial.

El intérprete de Te fallé y Sólo un sueño confirmó, a través de sus historias de Instagram, que rompió con la también actriz: “A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro”.

“Pido respeto por la decisión que hemos tomado” “Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también”, escribió el cantante sonorense, de 23 años, quien señaló que no dará más declaraciones al respecto. “A los medios de comunicación, con mucho respeto, les comunico que no hablaré más del tema. Les envío mucho amor”. Los artistas confirmaron su romance a principios de agosto de 2020, cuando eran coaches en La Voz; de hecho, la noticia de su noviazgo desató los rumores de que se trataba de una campaña publicitaria del programa.

Belinda debe peluca Carls el creador de Wigs By Mamma Jee denunció al equipo de trabajo de la cantante, ya que asegura que desde hace dos años le deben una peluca que la famosa usó para un comercial de su proteína. El empresario compartió un hilo en su cuenta de Twitter en donde denuncia la falta de pago, ya que no fue un regalo. Según él, Belinda no está enterada de esta situación, por lo que hasta le mandó un mensaje para que supiera con quienes trabaja: “Abro hilo de cómo el equipo de @belindapop no me ha pagado! Cómo saben soy mamma jee wig maker, a los últimos días del 2020 me escribe Paula de wonu y me dice que quiere una cabellera como de Kylie Jenner que si se la pides a su hair guy sale en 7,000 usd”, posteó.

A la cantante no le habría gustado la peluca y se niega a pagar La peluca que pidieron tiene un costo aproximado de 24 mil pesos, sin embargo, el creador de Wigs By Mamma Jee les hizo una rebaja para que quedara en sólo 20 mil, lana que no ha recibido. Según Paulina, una de las personas que trabajan con la cantante, dijo que a Beli no le había gustado. Además tuvieron que retocarla, por lo que el creador dijo que sólo les cobraría la renta, la cual ascendía a 10 mil pesos. Sin embargo, Carls no ha recibido respuesta de nadie del equipo de la también actriz. Además de esto, su relación con Christian Nodal terminó (Con información de Agencia Reforma).