Ante esto, la cantante originaria de España comentó que era una canción más de música regional y no tanto de pop o reggaetón, como lo ha hecho ella últimamente: “Estamos felices porque es una canción que sé que el público ha estado esperando con muchas ansias. Se llama Por el resto de tu vida, es una canción, es una fusión entre lo que es él y lo que soy yo a nivel musical y demás”.

Ante esto, la fuente cercana que es gente que trabaja en la producción de la cantante, afirmaron que todos sus planes van marchando a la perfección, y que esperan que se lleven a cabo cuanto antes, afirmando que sería incluso este sábado: “Será el mes de agosto, el sábado 28 de agosto, la fecha tentativa para la boda por lo civil. No aquí en México, en España”, informó hace dos meses el periodista.

En la publicación de @chicapicosa2, la cuenta citaba las palabras que el periodista dijo sobre esta próxima boda entre Christian Nodal y Belinda, informando que fue una fuente cercana quien le contó los próximos planes de la pareja: “Les tengo información exclusiva para todos, les comento que platicando con una amistad que tenemos amigos en común con Belinda, que es la gente de producción que trabaja con ella, me platicaron que ya hay fecha para la boda civil”.

Posteriormente, comentó que al menos esta ceremonia entre Christian Nodal y Belinda será muy íntima, ya que solamente asistirá gente cercana a la pareja: “Acudirán familiares de Nodal y Belinda y los amigos más importantes y cercanos de la casa. No será una gran boda con grandes celebridades. Será en España” informó el periodista y la cuenta de @chicapicosa2.

Sin embargo, esta boda religiosa será otra cosa muy aparte, ya que según informes, será una boda muy ostentosa y cara, afirmando que la cantante ya tiene su organizador de bodas para llevar a cabo esta ceremonia: “Luego harán un pequeño viaje por Europa y luego regresarán a México. En diciembre será la boda religiosa. La fecha todavía no está puesta sobre la mesa”.

Ante esto, cabe destacar que la guapa mexicana no solo se ha destacado por su inigualable belleza y porte, ya que la mujer de 27 años presumió también sus dotes artísticos, mismos que compartió a través de sus redes sociales, en donde aparecía cantando una canción del mexicano, Christian Nodal.

“Cantas mejor que muchas”

Esto desató un sin fin de revuelo, ya que muchos comentaban que ella cantaba ‘como los mismos ángeles’, mientras que muchos usuarios mal intencionados comentaban que ella cantaba incluso mejor que muchos artistas que se dedican a esto, confesando que debería de lanzar un dueto con Christian Nodal:

“Bella, me encantan las reinas con talento, para callar bocas”, “Canta mejor que muchas que son dizque cantantes”, “Que bella voz y muy guapa”, “Que voz tan hermosa tienes”, “Aparte de hermosa, cantas bien bonito, ¿hay algo que no hagas bien?, “Que bonito cantas chica, y no es envidia”. Archivado como: Aseguran que Belinda y Christian Nodal tendrán su boda este sábado