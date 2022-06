Todo parece indicar que ambos cantantes ya hablaron, para poder solucionar los problemas que sucedieron el día de hoy. Pero, eso no impedirá que la canción de Christian Nodal no salga a la luz. En medio del concierto, dio a conocer que si estará presentando el sencillo y que, ya no hay manera “de parar” lo que sucedió.

“Pase unos días encerrado, en Hermosillo, Sonora, mis tierras, haciendo una canción que aunque me arrepentí y me arrepiento, ya no hay manera de pararla y va a salir.”, indicó Nodal durante el concierto que tuvo lugar en la plaza de Toros, de Morelia, Michoacán. El cantante se sinceró durante ese momento en el concierto, destacando la situación que pasó con J Balvin y señaló que en poco tiempo la canción saldrá a la luz. Archivado como: Christian Nodal arrepentido JBalvin

¿La canción ya no es para J Balvin?

Al igual, expresó que la canción que en poco tiempo saldrá a la luz -no mencionó fecha- será utilizada como referente a las personas que se la pasan molestando a los demás y en específico, que no le “dejan olvidar su pasado”. Esa línea dejó a pensar que se refiere a la separación que pasó recientemente y que le dejó “muy lastimado”. También, declaró que ya pidió disculpas con J Balvin y que, hasta el momento, la situación se solucionó. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

“Así que, ¿les pido un favor? Esta canción no es para Balvin, es para toda la gente mie… da que no me deja olvidar mi pasado y no me permite recuperarme como ser humano, ¿entienden? No es para Balvin, Balvin solo es un referente de la inconsciencia que existe en este mundo. Él y yo ya lo arreglamos, ¿okay? No es Balvin, es el mundo.”, finalizó el cantante, antes de volver a entonar sus éxitos.