La histeria comenzó aún más cuando el cantante de 22 años no dijo nada durante esos días de incertidumbre, provocando que sus seguidores le cuestionaran qué iba a pasar con su carrera, preguntas que no habían sido respondidas hasta el día de ayer, cuando Christian Nodal decidió aclarar toda la situación sobre su veto.

El prometido de Belinda les pidió a sus fanáticos que por favor le ayudaran a difundir este video para que estas cosas ya no le vuelvan a pasar a más artistas: “Quería pedirles si me pueden ayudar a difundir este video, porque es imposible que se siga cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza”.

Christian Nodal afirma que lo que está haciendo Universal Music contra él es una injusticia

El cantante de “Adiós amor” reveló que él no tenía ningún contrato con Universal, afirmando que la disquera quiere que esté con ellos a la fuerza: “Yo no tengo ningún contrato vigente con Universal, realmente lo que están haciendo es que a la fuerza, como yo no quise firmar ningún contrato, están metiendo todo este circo de los medios y de las redes sociales contra mí”.

“Y se me hace una injusticia, porque yo he entregado mis 5 años de carrera los he hecho limpio, trabajando muy fuerte y entregando mis 100% para ustedes y Universal no quería que me fuera y sacaron todo esto a la fuerza, todo este circo no existe, yo no tengo ningún veto”, comentó Christian Nodal en su video publicado en Instagram.