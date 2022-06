¡Christian Nodal ahora en contra de los medios de comunicación!

“Al mundo le falta empatizar”

J Balvin respondió a las disculpas de Nodal Christian Nodal en contra de los medios. El cantante de regional mexicano ha estado en polémica tras polémica en estas últimas semanas, pues tras su ruptura con la cantante Belinda, muchos de los fans de Nodal han culpado esta situación a las supuestas actitudes ‘conflictivas’ que el intérprete ha estado tomando en estos últimos días… Vimos su pelea con el cantante colombiano J Balvin, luego de que éste publicara una foto de Nodal y de él, comparándose: “Encuentren las diferencias”, escribió Balvin en Instagram. Esta fotografía provocó la burla de todos, y el enojo de Nodal, quien enfureció y no dudó en arrematar contra él y decirle ‘hasta lo que no…’ Christian Nodal se muestra afectado por lo que la prensa dice de él La polémica pelea entre el cantante mexicano Christian Nodal y el reggaetonero colombiano J Balvin, es un tema que hasta el momento ha dado muchísimo de qué hablar. Y es que cuando todo se estaba ‘calmando’, Nodal en unos de sus más recientes conciertos, se disculpó con J Balvin después de haberle ‘tirado’ por lo de la foto que el colombiano publicó. En el evento, Nodal dijo que era inevitable que sacara el sencillo ‘Girasol’, en el cual, habló de la burla que J Balvin le hizo; “Aunque me arrepentí y me arrepiento ya no hay manera de pararla, va a salir. No hay que ser mierdas nunca en la vida porque estas cosas son las que pasan cuando se es mier** en la vida, cuando no se es consciente de cuanto daño le podemos hacer a las personas, respétense y respeten a los demás”, dijo Nodal a sus fanáticos. Archivado como: Christian Nodal en contra de los medios

Christian Nodal en contra de los medios: Reclamó Nodal a los medios de comunicación Y dicho y hecho, el intérprete de ‘Ya No Somos Ni Seremos’ lanzó el tema en el cual arremata en contra de Balvin, esto hizo que todos los medios de comunicación hablaran sobre el tema. Esto, nuevamente hizo ‘explotar’ a Nodal, quien, el día de ayer, comunicó mediante su cuenta de Instagram su sentir sobre lo que los medios están diciendo, en esta ocasión, quejándose sobre una nota publicada por Despierta América, en donde publicaron el video del cantante arrepintiéndose por su pelea con el reggaetonero. “¿Cuál es su trabajo? Comunicar al público, no tomar siempre el lado morboso pa’ vender. ¡Tengan ética!, yo no fui doble moral, hablamos 15 minutos antes de comenzar el concierto, y ya había salido el tema cuando terminé el show. Se llaman cosas de la vida, el mensaje está claro, quien no quiera verlo es otra cosa”, comenzó diciendo Nodal en un escrito publicado en sus historias, quejándose de los medios… Archivado como: Christian Nodal en contra de los medios

“Al mundo le falta empatizar” Christian Nodal continuó con su comunicado, ahora especificando lo ocurrido. “Pa’ los que no saben escuchar, pedí perdón porque terminó saliendo la tiradera después de hablar y llegar a un acuerdo, y yo le tomé el perdón por su falta de conciencia”, dijo. “La situación actual con las redes es fatal, pueden inventar cualquier mier** y la gente no investiga, simplemente lo asume. ‘Entienden que con la fama ya tengo suficiente lucha constante?”, continuó diciendo el cantante. Posteriormente, el intérprete de 23 años continuó diciendo que las burlas constantes de las millones de personas le dolieron mucho, pues se sintió expuesto. “Me dolieron las burlas y la gran exposición. Respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse por no llegar al estadio de Medellín, mi aspecto físico, los tatuajes de mi ex…”, reclamó Nodal en su cuenta de Instagram con casi 10 millones de seguidores. “No es que me falte humor, al mundo le falta empatizar”, finalizó. Por su parte, J Balvin reaccionó a las disculpas que el cantante de regional mexicano le pidió en un concierto, y dijo lo siguiente. “Aquí estamos en buena vibra” (…) “Ándale parcero que todo bien, estamos para dar ejemplo y no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad, porque al final nos siguen, no sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo”. “Mi parcero pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago. Un caballero en hacer lo que hizo y yo respeto eso más que nada y no mintió, no mintió en esa conversación”, remató. ¿Qué opinas sobre toda esta controversia?