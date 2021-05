“Damas y caballeros… Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo”, fue lo que escribió el cantante en su post, donde presume que el amor de su vida le dio el sí para comprometerse, pero a pesar de la felicidad que se les ve en su rostro, las críticas no tardaron en aparecer.

Christian Nodal anillo compromiso: Tiró la casa por la ventana

En la cuenta de red social del programa Ventaneando compartieron un video donde hablan de la propuesta de matrimonio de Nodal, donde aseguran que el joven artista cerró un restaurante de Barcelona, España para darle la sorpresa a Belinda, los conductores afirman que gastó 25 mil euros por la clausura del lugar, ya que antes era del futbolista Lionel Messi.

Inmediatamente se hicieron presentes los comentarios: “Híjole yo siempre he pensado que Belinda no lo quiere, pero bueno el tiempo lo dirá todo”, “La bella y la bestia”, “híjole, no sé pero siento que no duran ya casados, pero bueno ojalá sean felices “, “no creo que superen la boda del Canelo, la verdad, dejaron la vara muy alta, veremos la boda Nodely”.